Blindex, usean valuutan stablecoin DeFi -alusta, on ilmoittanut kahden uuden algoritmisen vakaan kolikon – $bGBP (Iso-Britannian punta) ja $ bXAU (kulta) – lanseerauksesta.

Se on melko mielenkiintoinen ilmoitus, varsinkin se, että kyseiset kolikot ovat algoritmisia, jatkuvan keskustelun lähde kryptomaailmassa. Koska Terran UST-stablecoinin turvallisuus ja kestävyys ovat olleet erityisen ajankohtaisia viime aikoina, tämä Blindexin ilmoitus on erityisen kiinnostava.

Blindexin protokollat on myös integroitu RSK:hen, älykkään sopimusalustaan, joka työskentelee Bitcoin-verkon suojaamien, hajautettujen sovellusten kanssa. Tämä tarkoittaa, että vakaat kolikot julkaistaan Bitcoinilla, joka on siisti lisätekijä, ja siten erottuu melkein kaikista muista markkinoilla olevista stabiileista kolikoista. Kun tähän lisätään se tosiasia, että yksi stabiileista kolikoista on sidottu kultaan, joka on mahdollisesti eniten polarisoiva omaisuus krypto-harrastajille, olimme melko päättäväisiä selvittääksemme lisää.

Joten istuimme Blindexin pääavustajan, Omar Pazin, kanssa alas, saadakseen hänen ajatuksensa algoritmisten stabiilien kolikoiden, RSK:n, Bitcoinin, kullan ja muiden turvallisuudesta.

CoinJournal (CJ): Mitä etuja Rootstockilla olisi DeFi-protokollien julkaisua harkittaessa?

Omar Paz (OP): RSK on ainoa ketju, joka pystyi antamaan meille hajautetun kaksisuuntaisen liitoksen Bitcoiniin ja siitä pois, ja oli erittäin tärkeää, ettei meillä ole keskitettyjä epäonnistumispisteitä, kuten säilytyksiä jne.

Halusimme myös tuoda DeFin Bitcoin-käyttäjille, joten RSK oli ilmeinen valinta, koska ne ovat EVM-yhteensopivia ja mahdollistavat älykkäiden sopimusten käytön.

CJ: Mitä mieltä olet algoritmisten stabiilien kolikoiden, kuten näiden uusien Blindexin kolikoiden, turvallisuudesta? Pelkäätkö onnettomuuspäivinä, että sijoittajat voivat menettää luottamuksensa?

OP: Blindex-vakautusmekanismi on yhdistelmä vakuuksia ja algoritmisia tokeneita. Tämä mekanismi on saanut inspiraationsa Fraxin työstä (usein muutoksilla alkuperäiseen työhönsä). Tämä mekanismi on osoittautunut menestyksekkääksi viime vuosina, ja se pysyi yhtenä vakaimmista mekanismeista stabiileille kolikoille. Vakuuden ja algoritmisen tokenin yhdistelmä mahdollistaa sen, että Blindex pysyy alivakuutettuna ja samalla sillä on todellista arvoa, joka tukee stabiileja kolikoita.

Lisäsimme myös erilaisia kannustinmekanismeja, kannustaaksemme käyttäjiä lisäämään alustalle lisää vakuuksia markkinoiden laskun aikana.

Kaksi asiaa teimme hyvin eri tavalla verrattuna muihin. Ensinnäkin ”pankkiajon” ehkäisemiseksi varmistamalla, että saat täsmälleen saman verran vakuuksia riippumatta siitä, oletko ensimmäinen, joka lunastaa vakaat kolikot, vai viimeinen. Ja toiseksi, käyttäjien kannustaminen pitkiin (jopa 5-10 vuoden) likviditeetin sulkemisjaksoihin, jolloin protokollasta tulee turvallisempi ja vahvempi karhumarkkinoiden aikana. Ja itse asiassa, käyttäjät rakastavat sitä, sillä yli 70 % Blindexin sijoitetuista varoista on lukittu 5-10 vuodeksi.

Silti sijoittajien luottamus vaatii aina todisteita, ja olemme varmoja siitä, että Blindex vastaa haasteeseen.

CJ: Anchor-protokolla (Terra-ekosysteemissä) on tällä hetkellä suosituin algotallien käyttö UST:n kautta, ja TVL on nyt yli 16 miljardia dollaria. Mitä mieltä olet tämän protokollan kestävyydestä, ja luuletko, että mahdollisilla ongelmilla voi olla haitallinen vaikutus DeFiin kokonaisuudessaan?

OP: Ilmeisesti Anchor herättää nyt paljon huomiota ja tarjoaa korkean tuoton stabiileille kolikoille, mutta se on nyt muuttumassa, sillä he ilmoittivat jo tuoton olevan dynaamisempi. Tämä tarkoittaa, että he myös ymmärtävät, että se ei voi pitää vettä pitkään – ei samalla tavalla kuin se toimi.

Uskon, että DeFi on tullut jäädäkseen, olemme vasta tämän uuden alueen alussa. Uskomme, että nyt syntyy uusi rahoitusekosysteemi, joka toimii rinnakkain perinteisen rahoitusjärjestelmän kanssa. Se tuo paljon innovaatioita, muutoksia ja jopa yhteistyötä näiden kahden välille. Mutta kunnes se tasaantuu, näemme paljon liikkeitä.

CJ: Pysyen Terrassa, mitä mieltä olet heidän äskettäisestä aloitteestaan ”palauttaa” UST-algo-stablecoiniaan ostamalla Bitcoinia?

OP: Uskon, että tämä on oikea askel. Pohjimmiltaan he tekevät askelia ollakseen enemmän kuin me ja Frax. Vakuuksien saaminen stabiilien kolikoiden sisäisen riippumattoman arvon säilyttämiseksi on erittäin tärkeää järjestelmän vakauden kannalta. Tämä vahvistaa Terraa ja lisää tukea heidän väitteilleen.

CJ: Minkä uskot houkuttelevan asiakkaita äskettäin lanseerattuihin Blindex-stablecoineihin, ennen kuin muut markkinoilla olevat vaihtoehdot ovat?

OP: Blindex erottuu muista pääasiassa kolmella osalla:

Hajauttaminen – Kaikki Blindexin vakaat kolikot ovat 100-prosenttisesti hajautettuja, käytämme vain hajautettuja vakuuksia (Bitcoin ja Ether), teemme suuria päätöksiä yhdessä Blindex DAO:n kanssa, ja jopa sovelluksemme pilvipalveluntarjoaja on hajautettu.

Multi-assets – Rakensimme alustan, jolla voidaan luoda vakaita kolikoita kaikenlaisille omaisuuserille, valuuteille, hyödykkeille, osakkeille, joukkovelkakirjoille, indekseille ja jopa kiinteistöille.

Alivakuus – toisin kuin muut alustat ja muut vakaat kolikot. Blindex-stabiilit kolikot vaativat samanarvoisen vakuuden kuin stabiilien kolikoiden määrä, jonka käyttäjä haluaa lyödä (toiminto, jolla luodaan uusia stabiileja kolikoita). Esimerkiksi, jos haluan lyödä 100 BDUS:a (Blindex USD sidottu vakaa kolikko), minun on annettava 100 dollarin arvoinen vakuus BTC:n tai ETH:n ja BDX:n (Blindex-apu- ja hallintotoken) yhdistelmänä.

CJ: Mitä Blindex saa näiden stabiilien kolikoiden lanseeraamisesta?

OP: Blindexin tavoitteena on Tokenise All. Halusimme auttaa käyttäjiämme suojautumaan valuuttariskeiltä, selviytymään inflaatioista, vahvistamaan säästöjä ja saamaan ketjuun uusia sijoitustyökaluja.

CJ: Lehdistötiedotteissa todetaan, että ”Fiat-valuutat ovat epävakaita ja heikentyvät, mikä edellyttää erilaista lähestymistapaa nykyiseen järjestelmään. Blindex-protokollien integrointi RSK-alustaan on tärkeä virstanpylväs tämän tavoitteen saavuttamisessa” – voitko tarkentaa, mitä tarkoitat tässä – eikö stabiilien kolikoiden arvo edelleen laske, koska ne on sidottu fiat-vastineisiinsa?

OP: Pohjimmiltaan haluamme auttaa käyttäjiä suojautumaan fiat-rahojensa menettämiseltä. Tämä voidaan tehdä sijoittamalla muihin valuuttoihin, joiden he uskovat olevan vakaampia, ja/tai hajauttamalla säästöjään tai sijoitusrahojaan muilla sijoitusvälineillä, kuten hyödykkeillä, indekseillä ja muilla. Voit esimerkiksi sijoittaa osan rahoistasi kultaan sidottuihin stablecoineihin tai S&P 500 sidottuihin vakaakolikoihin yhdessä DeFi-indeksin stablecoinin kanssa. Yksi askel eteenpäin olisi antaa käyttäjille mahdollisuus käyttää noita vakaita kolikoita muissa DeFi-palveluissa, mikä parantaa heidän asemaansa entisestään.

CJ: Miksi kultatalli valittiin? Ja voitko kertoa tarkasti, kuinka BTC:ia ja ETH:ia käytetään kiinnityksen vakuudeksi?

OP: Kulta on ”turvasatama” arvon säilyttäjänä ja osakemarkkinariskin hajauttaja. Se voi myös olla hyvä inflaatiosuojaus, joka voi olla tärkeä tulevina kuukausina ja vuosina. Viime kuukausina olemme saaneet käyttäjiltämme paljon kysyntää hajautetun kullan vakaalle kolikolle, ja päätimme vastata siihen bXAU:lla, ensimmäisellä kultaan sidotulla vakaalla kolikolla, jota tukevat BTC ja ETH.

Sama stabilointimekanismi, jota hyödynnämme Blindexin muiden vakaakolikoiden kanssa, toimii myös täällä, ja antaa käyttäjille mahdollisuuden lyödä uusia kultatalleja (bXAU) valitsemalla joko BTC tai ETH käytettäväksi vakuudeksi yhdessä BDX:n kanssa.

CJ: Mitä mieltä olet jatkuvasta keskustelusta Tetherin USDT-varantojen eheydestä ja USDT:tä omistavien kuluttajarahastojen turvallisuudesta?

OP: Olen suuri läpinäkyvyyden fani, ja minusta tuntuu, että läpinäkyvyyden puute oli tärkein ongelma tässä. Jos läpinäkyvyyttä olisi ollut alusta alkaen, Tether ei olisi päässyt siihen tilanteeseen yksinkertaisesti siksi, että he eivät pystyneet. Tämä on asia, jonka hajautetut vakaat kolikot ratkaisevat melko hienosti.

CJ: Algo-tallilla on monia arvostelijoita johtuen siitä, mitä jotkut kuvailevat ”ei millään tuettu”. Mitä sanoisit näille ihmisille?

OP: Sanoisin, että he ovat oikeassa. Tiukasti Algo-tallit eivät ole vielä todistaneet oikeuttaan. Jotain ongelmallista on siinä, että stablecoinien kaikki tausta on riippuvainen merkistä, jonka liikkeeseenlaskija-alusta myöntää ja hallitsee, ja jonka arvo on peräisin symbioottisesta suhteesta stablecoinin ja sen ekosysteemin kanssa.

Kuten edellä mainittiin, Terra tekee nyt siirtoja saadakseen riippumattomia vakuuksia, jotka myös takaavat heidän vakaat kolikot ja tarjoavat arvoa, joka ei ole riippuvainen heidän ekosysteemistään ja tokenistaan.