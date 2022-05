Block, joka tunnettiin aiemmin nimellä Square, on viime kuukausina laajentanut painopistettään maksuekosysteemin ulkopuolelle.

Blockin toimitusjohtaja, Jack Dorsey, on kertonut yhtiön sijoittajille, etteivät he ole enää vain maksuyhtiö. Yhtiö on siirtymässä kryptovaluutta- ja lohkoketju-ekosysteemiin keskittyen voimakkaasti Bitcoiniin.

”Emme ole enää vain maksuyhtiö. Paljon on muuttunut edellisen sijoittajapäivämme jälkeen.”

Block, joka tunnettiin aiemmin nimellä Square, lanseerattiin vuonna 2009. Tuolloin yritys keskittyy matkapuhelimien luottokortinlukijan luomiseen. Se kuitenkin laajensi toimintaansa vertaismaksuihin ja pankkimaisiin tuotteisiin Cash App -sovelluksella.

Lisäksi Square toimi myös FDIC-vakuutettuna pankkina, tarjoten myös osake- ja kryptovaluuttakaupan palveluita asiakkailleen.

Viime vuonna Square muutti nimensä Blockiksi, kun Dorsey paljasti, että yritys keskitti huomionsa hajautetun ekosysteemin rakentamiseen Bitcoin-lohkoketjussa.

Blockin talousjohtaja Amrita Ahuja kertoi CNBC:lle haastattelussa seuraavaa:

”Blockin vartaaminen maksuyhtiöön on kuin kutsuisi Amazonia kirjakauppiaaksi. Olemme kasvaneet niin monilla eri tavoilla useissa eri ulottuvuuksissa.”

Huolimatta fintech-yritysten viimeaikaisista ponnisteluista nousevan inflaation vuoksi, Ahuja sanoi, että Block on tällä hetkellä parempi kuin ikäisensä.

”Wall Streetin analyytikot haluavat ymmärtää kasvuprofiiliamme ja marginaalirakennettamme yrityksenä – voit kuitenkin huomata, että olemme kasvamassa muusta toimialasta eteenpäin. Toimimme suurilla ja kasvavilla markkinoilla, ja otamme edelleen osaa.”

Kryptovaluuttamarkkinat ovat selvästi olleet heikommat viime kuukausina. Kryptomarkkinoiden kokonaismäärä on laskenut yli 50 % marraskuussa 2021 tallennetusta 3 biljoonasta dollarista.

Bitcoin on myös menettänyt yli 50 % arvostaan viimeisen kuuden kuukauden aikana, ja käy nyt kauppaa alle 30 000 dollarilla kolikkoa kohden.