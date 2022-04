Blockchain.com, yksi johtavista kryptovaluuttayhtiöistä, jotka tarjoavat tuotteita, kuten kryptolompakoita, on yhteistyössä amerikkalaisen jalkapallojoukkue Dallas Cowboysin kanssa, jonka kotipaikka on Texasissa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kryptoyritys tekee yhteistyötä NFL-joukkueen kanssa.

Kumppanuus tulee tuskin alle kuukauden kuluttua siitä, kun Dallas Cowboys ilmoitti olevansa avoin lohkoketju-kumppanuuksille, mikä tarkoittaa, että klubi von halukas tekemään yhteistyötä kryptoyritysten kanssa lähtien aina kryptopörsseistä, lompakon tarjoajista ja NFT-alustoista.

Mitä hyötyä Blockchain.comille on kumppanuudessa?

Kumppanuuden jälkeen Blockchain.com saa tilan AT&T-stadionilta, joka on Dallas Cowboys -klubin kotikenttä. Digitaalinen omaisuusyhtiö saa myös oikeuden sosiaaliseen sekä digitaaliseen integraatioon seuran kanssa, hyvin näkyvät kyltit stadionille ja myös merkittävää televisio-, radio- ja digitaalista mainontaa.

Sopimukseen tulee sisällyttää myös huomattava brändäys, sisältö ja mainonta.

Ilmoittaessaan kumppanuudesta Dallas Cowboysin päämajassa tänä aamuna, seuran omistaja ja presidentti, Jerry Jones, kommentoi yhteistyötä seuraavasti:

”Olemme ylpeitä siitä, että olemme ensimmäinen joukkue NFL:ssä, joka on allekirjoittanut virallisen kryptovaluuttakumppanuuden, ja olemme ylpeitä saadessamme aloittaa tämän innovatiivisen liiketoiminnan Blockchain.comin kanssa.”

Jones oli tyytyväinen siitä, että seurasta tulisi ensimmäinen NFL-joukkue, joka allekirjoitti virallisen krypto-kumppanuuden. Lisäksi hän ilmaisi luottamuksensa siihen, että Blockchain.com auttaa klubia olemaan yhteydessä faneihin verkossa sekä virtuaalisesti.

Blockchain.comin toimitusjohtaja Peter Smith uskoo myös, että kumppanuus on merkittävä askel kohti lisääntynyttä krypton käyttöä ja tietämystä, erityisesti Dallas Cowboys -yhteisössä Texasissa.

Blockchain.com järjestää erikoistarjouksen Dallas Cowboys -faneille

Kumppanuuden jälkeen Blockchain.com aikoo järjestää erikoiskampanjan, jossa Dallas Cowboys -fanit, jotka kirjautuvat Blockchain.com-alustalle sähköpostiosoitteillaan ja ostavat 100 dollarilla tai suuremmalla summalla kryptoja seuraavan viikon aikana, saavat 50 dollarin bonuksen kryptovaluutassa.