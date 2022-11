BlockFi konkurssissa, missä kaikki meni pieleen?

Taas kerran.

BlockFi hakeutui konkurssiin maanantaina, jonka kaikki näkivätkin jo tulevan.

Taistelun kohteena olevan kryptolainaajan oikeudenkäyntihakemukset paljastavat, että sillä on yli 100 000 velkojaa, ja se syyttää ”merkittävää altistumista” maksukyvyttömälle FTX-pörssille. Se on jälleen yksi ruma tapahtuma kryptoalalla, josta on nopeasti tulossa tapa.

BlockFi oli keskeyttänyt nostot FTX:n romahduksen jälkeen lähes kolme viikkoa sitten. Kuten Celsiuksen, Voyager Digitalin ja monien muiden alustojen sijoittajat kertovat, se on yleensä viimeinen pisara. On vaikea saavuttaa asiakkaiden luottamusta, kun et anna heidän saada rahojaan ulos.

Tämän viikon tapahtuma ei siis ole yllätys. BlockFi väitti, että sillä oli toiveita elpymisestä. Se paljasti käteistä 257 miljoonaa dollaria, mikä sen mukaan riittäisi selviytymään konkurssimenettelystä, mikä mahdollistaisi velallisen rahoituksen välttämisen.

Kutsu minua kyynikoksi, mutta en ymmärrä, kuinka yritys voi toipua tästä. BlockFi-neuvoja Mark Renzi väitti, että BlockFi on ”hyvässä asemassa edetäkseen huolimatta siitä, että vuosi 2022 on ollut kryptovaluuttateollisuudelle ainutlaatuisen kauhea vuosi”.

Hmmm. Jos tämä on hyvä asema, minun on suoritettava englannin kurssini uudelleen. Kuten sanoin, en usko, että asiakkaat enää koskaan luottaisivat BlockFi:lle varansa. Puhumattakaan siitä suuresta räikeästä reiästä heidän taseessaan ja siitä pienestä asiasta, että he ovat kirjaimellisesti hakeutuneet konkurssiin.

BlockFi haastaa myös FTX:n oikeuteen takavarikoidakseen Robinhoodin osakkeita, jotka lainanantaja väittää Sam Bankman-Friedin panttaneen vakuudeksi lainoihin, joita hän on nyt laiminlyönyt. Bankman-Fried osti aiemmin tänä vuonna 7,6 prosenttia Robinhoodin osakkeista.

Ylimääräiset oikeudelliset ongelmat – konkurssihakemuksen lisäksi, selvyyden vuoksi – yksinkertaisesti korostavat, kuinka sotkuinen ja insestillinen tämä koko asia on. Kuten kirjoitin tutkiessani krypton seuraavaa askelta, Bankman-Friedin kädet olivat monissa kattiloissa, eikä tämän tuhon selvittäminen ole hauskaa.

Suuri osa siitä liittyy Lunan romahtamiseen aiemmin tänä vuonna, jolloin FTX:n sisarkauppayhtiö Alamedan lainoja vaadittiin maksettavaksi, koska se oli itse joutunut tartunnan kohteeksi. FTX lähetti pörssistä asiakkaidensa varoja, ja nyt lakkautettu FTT-token oli pantattu vakuudeksi. Sama token, jonka FTX loi.

BlockFi:llä oli tietysti omat ongelmansa tämän keskellä. Heidät pakotettiin allekirjoittamaan sopimus FTX:n kanssa 400 miljoonan dollarin luottolimiitistä (sanoin sinulle – insesti!) pitääkseen ovet auki. Kauppa antoi FTX:lle myös oikeuden ostaa BlockFi:n milloin tahansa heinäkuuhun 2023 saakka.

Ironista kyllä, juuri tuo sama valkoinen ritari – Sam Bankman-Fried – laukaisee nyt viimeisimmän tartuntaerän, koska hän on sanonut juuri sitä, mitä hän yrittää torjua kaikilla pelastustoimillaan aiemmin tänä vuonna. Ja tällä kertaa BlockFi on pudonnut.

2) also:

"I do feel like we have a responsibility to seriously consider stepping in, even if it is at a loss to ourselves, to stem contagion," he said. "Even if we weren't the ones who caused it, or weren't involved in it. I think that's what's healthy for the ecosystem…"

— SBF (@SBF_FTX) June 19, 2022