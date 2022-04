BNB-ketju on onnistuneesti polttanut yli 1,8 miljoonaa BNB-tokenia 19.4.2022 valmistuneessa tapahtumassa.

Binance explorerin tietojen mukaan, tapahtumassa poltettiin 1 830 382,48 BNB-tokenia. Tokeneiden markkina-arvo polttohetkellä oli yli 772 miljoonaa dollaria.

Binancen toimitusjohtaja, Changpeng Zhao, oli aiemmin vahvistanut yli 1,8 miljoonan BNB:n poiston. Hän myönsi myös onnistuneen polton ja totesi, että tämä toiminta on osa BNB:n raporttia.

$741,840,738 worth of #BNB will be taken out of circulation soon.

Real time info: 👇https://t.co/BikWciOHY7#BNB is deflationary. If you don't know what that means, you lack basic financial knowledge to get lucky in this world. Harsh but true. Time to learn.🙏

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 19, 2022