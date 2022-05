Katastrofaalinen Otherside -minttaus jättää monet maksamaan tuhansia dollareita kaasumaksuja saamatta mitään

Yuga Labs kieltäytyi pyytämästä anteeksi, vaan syytti Ethereumia ja vetosi tarpeeseen luoda oma lohkoketju skaalautuakseen

Koko jakso tiivistää vaurauden kasvavan keskittymisen NFT:iin, jolloin keskimääräinen sijoittaja hinnoitellaan.

Monilla tavoilla Yuga-ekosysteemi on täysin päinvastainen kuin mitä krypto aikoo olla

Millainen sirkus tästä viikonlopusta tulikaan NFT-maailman suhteen, enkä tarkoita hyvää lajia (onko hyviä sirkuksia olemassa? Ne ovat aina tuntuneet minusta vähän julmilta).

Yuga Labs, Bored Ape Yacht Clubin takana oleva yritys, piti lauantai-iltana paljon odotetun Otherside -minttauksen, joka ostaa maapalstoja tulevassa metaversumi-pelissään. Aloitusyrityksellä, jonka arvo oli 4 miljardia dollaria ennen tätä viikonloppua, oli kaikin puolin melko hyvä viikonloppu, sillä se keräsi rahapajalta noin 320 miljoonaa dollaria.

Tuottoisa yllätys oli kuitenkin päinvastainen kuin useimpien sijoittajien kohdalla. Valtavan kysynnän vuoksi, Ethereumin kaasumaksut nousivat nelinumeroisiksi, jolloin monet sijoittajat joutuivat keräämään valtavia määriä kaasua – eivätkä silti saaneet haluamaansa maata.

Ennustettavat ongelmat

Ongelmana on kuitenkin se, että kaikki tiesivät tämän olevan tulossa. Yugan toimet olivat epäpäteviä, eikä kyse ollut vain heidän törkeästä epäonnistumisestaan optimoida sopimusta. He myös hylkäsivät alun perin pelätyn hollantilaisen huutokaupan täydellisen läpinäkyvyyden puutteen vuoksi, ja ilmoittivat pakollisesta ApeCoin-ostosta myöhään.

Lisäksi he eivät onnistuneet estämään KYC-lompakoiden massaviljelyä. Ehkä pahinta kaikista, he lahjoittivat 15 000 sijoittajilleen, jälleen läpinäkyvyyden puutteen vuoksi, mikä katkaisi tarjonnan entisestään ja nosti kaasua entisestään. Kaikki tämä johti täysin ennustettavaan kaasusotaan ja moniin toiveikkaisiin aloittelijoihin, jotka menettivät tuhansia dollareita.

Vaikka Yuga on sanonut palauttavansa kaasua niille, joiden kaupat ovat epäonnistuneet, se ei auta tuhansia, jotka eivät voineet saada maata – yhtiö on kieltäytynyt sallimasta niitä, jotka eivät menettäneet etusijaa kaikissa myöhemmissä myynneissä, mikä on koettu yhteisössä erittäin epäoikeudenmukaisena.

I think @yugalabs can fix this. There are 100k deeds left that were going to distribute to current deed holders. They should WL all wallets that KYCed AND approved APE AND had enough APE to mint, but did not get to mint, and let them mint 1 over a week at 305 APE. Quick 🧵… — exlawyer.eth/tez (@exlawyernft) May 1, 2022

Mutta lopputulos on valitettavasti syvemmällä. NFT-sektorista lähti 100 miljoonaa dollaria likviditeettiä, kun treidaajat myivät omaisuutensa saadakseen kasaan valtavan määrän ETH:ia, joka vaadittiin tontin ostamiseen (ja myös kaasun maksamiseen). Etherscan kaatui kaikessa toiminnassaan, ja Solana kärsi myös katkoksista lohkoketjun validaattorien peräkkäisen epäonnistumisen vuoksi, mikä johtui rahapajan jälkeisestä bottitoiminnan tulvasta. Myös muualla Solanassa ja Ethereumissa olevien NFT-kokoelmien hinnat laskivat, kun treidaajat myivät massaa, saadakseen lompakkoonsa olevat varat rahapajalle – joka sitten sulki monet pois.

Waiting for months and checking the news every day…Did the KYC in time,bought Ape on high beacuse u annouced in the last minute,got ready 1ETH in metamask…got the shock with gas war…sent eth from binance to metamask…arrived 3 hours late…and no land…very disappointed — B Bernadett (@Bernadett_4) May 1, 2022

Yuga epäonnistui täysin

Yugan läpinäkyvyyden, huomion ja pelkän vanhan empatian puute oli melko surullista nähdä. Vielä pahempaa, kun he olivat hiljaa suuren osan katastrofista, he julkaisivat alla olevan sävyttömän twiitin, joka osoittaa, että he ovat täysin menettäneet yhteyden keskivertosijoittajaan. He kieltäytyivät pyytämästä anteeksi, vaan syyttivät Ethereumia koko sotkusta ja väittivät, että he tarvitsevat oman ketjunsa jatkaakseen suuria pyrkimyksiään Web3:n hallitsemiseksi.

We're sorry for turning off the lights on Ethereum for a while. It seems abundantly clear that ApeCoin will need to migrate to its own chain in order to properly scale. We'd like to encourage the DAO to start thinking in this direction. — Yuga Labs (@yugalabs) May 1, 2022

Jokainen kryptoon etänä perehtynyt olisi voinut kuitenkin ennustaa tämän etukäteen, ja todellinen syy on Yuga, joka ei onnistunut optimoimaan sopimusta. Heidän ratkaisunsa on nyt luoda jonkinlainen ”BSC-tyylinen”, keskitetty lohkoketju ja laajentaa valtakuntaansa ja valtaansa vielä enemmän sektorilla?

Muistutuksena, tällä yrityksellä on jo planeetan suurin Bored Apes NFT-projekti, immateriaalioikeudet CryptoPunksin toiseksi suurimmalle kokoelmalle ja oma kolikko, jonka markkina-arvo on yli 4 miljardia dollaria. Nyt he haluavat myös oman lohkoketjun?

Ethereumilla on ongelmia, en kiellä sitä, mutta fuusion tullessa he ainakin työskentelevät asian parissa. Puhumattakaan yhteisön koosta ja sen parissa työskentelevien uskomattoman älykkäiden yksilöiden valtavasta määrästä. Mitä Bored Ape Yacht Club tarkalleen ottaen on tehnyt yhteisönsä hyväksi? Mitä Yuga Labs on tehnyt?

Varallisuuden keskittäminen

Se on uusin jakso, joka korostaa, kuinka eksklusiiviseksi NFT-maailma on tulossa. Millä keskivertosijoittajalla on keinot saada nelinumeroisia kaasuja plus todellisen maan hinta (joka oli 305 ApeCoinia, arvo 7 000 dollaria lauantaina) päästäkseen Yuga-klubiin? Tästä on tulossa enenevässä määrin räikeän rikkaiden leikkipaikka, jossa vaurauden vakiinnuttaminen huimaa päivä päivältä. Valitettavasti se on täsmälleen päinvastoin kuin se, mitä niin monet ihmiset rakastavat kryptossa – demokraattisempi, oikeudenmukaisempi ja helppopääsyisempi rahainfrastruktuuri.

Coming from someone who got a free $40K claim and a plot of land, Web3 is headed in the wrong direction It’s just becoming a game of “sucks you shoulda had more money.” I had friends who were hyped who couldn’t afford the gas and thats bs This is just becoming a rich kids club — Justinn.eth (@Grove_x3) May 1, 2022

Lisäksi monet treidaajista ostivat Yugan ApeCoinin tehdäkseen ostoksen. Saatat muistaa, että ApeCoin annettiin kaikille Bored Apesin haltijoille maaliskuussa. Jokaisen haltijan lompakkoon ilmestyi 10 094 kolikkoa, mikä vastaa 150 000 dollaria käyvin hinnoin. Tietenkin Apen omistaminen, jonka pohjahinta on tällä hetkellä noin 300 000 dollaria, tarkoittaa, että ne, jotka saivat ApeCoinin, menestyivät jo ”hyvin”.

Puhumattakaan siitä tosiasiasta, että ApeCoinin tokenomiikka on erittäin edullista, sillä 15 % tarjonnasta on Yuga Labsin hallussa, 14 % menee BAYC:n perustajille, 15 % ensimmäisille BAYC:n omistajille ja 8 %, jotka työskentelivät DAO:n lanseerauksessa. Se on siis yli puolet tarjonnasta.

Tämän viikon Otherside mint -tapahtuman oli tarkoitus vihdoin olla ”normien” reitti ekosysteemiin. Suurin osa ei kuitenkaan pystynyt tekemään niin kaasusodan vuoksi, ja useampia loukkasi entisestään se, että ApeCoin putosi 40 % rahapajan ongelmien jälkeen. Siellä olevat haltijat ovat tietysti samoja normeja, jotka eivät onnistuneet muuttamaan sitä ApeCoinia haluamakseen – Otherside-maaksi.

I’m out on Yuga. Lost over half of my NFT portfolio in the last couple days trying to get Ape for this because they told us it would be achievable. They lied to us. Cost me over $10k and now I can’t even sell this plummeting $Ape for half what I paid for it. I’m gutted. — JungleGoat.eth (@JungleGoat) May 1, 2022

Anti-Crypto

Kuten edellä sanoin, krypton oli tarkoitus olla oikeudenmukaisempi järjestelmä; helpommin saavutettavissa oleva, avoimempi ja demokraattisempi rahaympäristö. Kerro minulle, mikä tässä on oikein? Twitterissä selaamalla Apea omistavat haukkuvat niitä, jotka valittavat lauantain rahapajasta, koska heillä ei ole rohkeutta tai keinoja maksaa kaasun korotettuja kaasumaksuja. HFSP tai NGMI ovat yleisiä lyhenteitä niille, jotka eivät onnistuneet saamaan tonttia. Ihmettelen kuinka erilainen heidän asenteensa olisi, elleivät he olisi saaneet käsiinsä omaansa, ennen kuin hinta nousi rajusti nykyiseen.

PERFECT LAUNCH! HAPPILY PAID 1.7 ETH IN GAS…THE FLOOR IS 8.5 ETH RIGHT NOW! STOP CRYING! — Cheetah Cowboy (@MetaverseWorld) May 1, 2022

Kovana kryptofanina, joka viettää puolet ajastaan puolustaakseen alaa skeptikoilta trad-fi:ssä ja sen ulkopuolella, tämä on järkyttävä päivä. Se symboloi yhtä krypton usein kritisoiduista piirteistä – varallisuuden keskittämistä. Tämän oli aina tarkoitus olla altavastaajan paikka, jossa kuka tahansa voisi tehdä itsestään jonkun.

Kirjautua ulos

Minut todennäköisesti merkitään tyytymättömäksi ei-ketään; Normi, joka on surullinen, ettei heillä ole palaa BAYC-imperiumia. Rehellisesti sanottuna se on tavallaan totta – en omista osaa Yugasta, ja olen surullinen, mutta en siitä syystä. Olen surullinen, koska rakastan kryptoa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Se, mitä näen Yugassa juuri nyt, on päinvastoin kuin se, mikä saa minut niin innostumaan tästä tilasta; päinvastoin kuin se, miksi päätin lopettaa tradi-fi -sektorilla tehdäkseni harppauksen toiselle puolelle.

Toki olisi mukavaa olla Bored Ape Yacht Clubissa taloudellisista syistä. Mutta tällä hetkellä se on enemmän kuin Bored Ape 1 % Club.

Saatan jäädä köyhäksi, mutta ainakin minulla on hauskaa tehdessäni niin.