Brasilian senaatti hyväksyi kryptolain tiistaina, kun taas Keski-Afrikan tasavalta otti vastaavan askeleen viime viikolla.

Brasiliasta on tullut viimeisin maa, joka on hyväksynyt kryptovaluuttojen sääntelyä koskevan lain. Se liittyy nyt yhä useampien maiden joukkoon ympäri maailmaa, jotka pyrkivät tuomaan kryptovaluuttoja rahoitusalan sääntelykehykseen.

Senaatin kerrottiin hyväksyneen lain tiistaina.

Kryptoalan sääntelykehys

Lakiehdotuksessa hahmotellaan kryptoteollisuudelle räätälöidyn sääntelykehyksen luomista siten, että hallituksen toimeenpanoelimen tehtävänä on lainsäädäntö.

Hallituksella on myös velvollisuus muodostaa uusi salausalalle sääntelijä. Jos ei, lakiehdotuksen mukaan joko arvopaperi- ja pörssikomitea tai keskuspankki valtuutetaan sääntelemään sitä.

Yrittäessään houkutella krypto-painotteisia yrityksiä maahan, lainsäätäjät sisällyttivät säännöksiä, jotka poistavat Bitcoin-louhijoilta perittävät tuontimaksut.

Lakiesitys etenee nyt edustajainhuoneeseen, joka, jos se hyväksytään, lähettää sen presidentille. Tämän pitäisi tapahtua ennen vuoden 2022 loppua.

Keski-Afrikan tasavalta tarkastelee myös kryptovalvontaa

Uutiset Brasilian lainsäätäjien hyväksymästä kryptolaista keskiviikkona tapahtuivat muutama päivä sen jälkeen, kun kävi ilmi, että myös heidän Keski-Afrikan tasavallan kollegansa olivat ottaneet samanlaisen askeleen.

Vaikka alkuperäisissä otsikoissa puhuttiin CAR:n ottamista Bitcoinista laillisena maksuvälineenä, totuus oli, että lainsäätäjät olivat hyväksyneet lain, jolla pyrittiin luomaan kryptovaluuttoja koskeva sääntelykehys.

Keskiviikkona BNN Bloombergin raportti lainasi maan valtiovarainministerin, Herve Ndoban, vahvistaneen muuton. Puhelinhaastattelussa annetuissa kommenteissa, Ndoba sanoi, että lainsäädäntö pyrkii tekemään kryptovaluutoista laillisia rahoitusjärjestelmässä.

Mutta vaikka laki käyttäisi maassa laillista kryptotekniikkaa, Keski-Afrikan tasavalta ei halunnut tehdä Bitcoinista, tai mistään muusta kryptovaluutasta, laillista maksuvälinettä, kuten El Salvador teki.

El Salvador, jonka presidentti Nayib Bukele on suuri Bitcoinin kannattaja, on edelleen ensimmäinen ja ainoa maa, joka on toistaiseksi ottanut Bitcoinin lailliseksi maksuvälineeksi.