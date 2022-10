Pääkohdat

Kryptokorko on vuoden alhaisin Isossa-Britanniassa, 82 % vähemmän kuin viime vuonna

Toisaalta 30 % briteistä on ostanut tai tuntee jonkun, joka on ostanut kryptoa

Tämä luku jatkaa tasaista nousuaan – ollein korkein sitten tulosten kirjaamisen alkamisen vuonna 2019

Korrelaatio Bitcoinin hinnan ja Googlen kryptoon liittyviin hakuihin on erittäin korkea, 0,72 (1 tarkoittaa täydellistä korrelaatiota, 0 ei korrelaatiota)

Tiedot viittaavat siihen, että kiinnostus tyyntyy, kunnes Bitcoinin positiivinen hintakehitys palaa, mutta valtavirran käyttöönotto kasvaa kaikesta huolimatta

Karhumarkkinat murskaavat hinnat, me kaikki tiedämme sen.

Mutta onko romahtanut tuotto myös tukahduttanut kiinnostuksen kryptoa kohtaan? Tutkimme kryptovaluuttojen kiinnostusta Yhdistyneessä kuningaskunnassa nähdäksemme, voisiko niistä paljastaa mahdollisesti jotain.

Kryptokorko vuoden alimmillaan

Krypton romahtaessa viimeisen vuoden aikana kaikkien aikojen ennätystasoltaan, lähes 69 000 dollarista, siihen missä se nyt on (hieman alle 20 000 dollaria), kiinnostusta on luonnollisesti seurannut.

Itse asiassa, kun tarkastellaan Google-hakutrendejä, kiinnostus Yhdistyneessä kuningaskunnassa laskee edelleen ja on alhaisin sitten vuoden 2020.

Alla olevan kaavion mukaan hakujen määrä on pudonnut 82 % kaikkien aikojen ennätyksestä viime marraskuussa. Huolestuttavaa on asteittainen lasku paria huippua lukuun ottamatta – viimeaikaiset luvut viittaavat siihen, että tämä trendi voi hyvinkin jatkaa laskuaan.

Brittiläisten krypto-omistajien määrä on nousussa

Positiivisempana on se, että niiden brittien määrä, jotka omistavat kryptoa tai tuntevat jonkun, joka omistaa kryptoa, on saavuttanut kaikkien aikojen ennätyksen (30 %).

Tämä heijastaa krypton pitkän aikavälin suuntausta, joka on yleistynyt ja siirtynyt enemmän valtavirran tietoisuuteen. Se voi johtua myös siitä, että romahdus on niin vakava, että se on saanut paljon otsikoita, ja yhä useampi on tietoisia ympärillään olevista, jotka ovat ostaneet kryptoa (ja siten todennäköisesti kärsivät suurista tappioista).

Brittien kryptokorko korreloi voimakkaasti Bitcoinin hintaan

Se herättää ilmeisen kysymyksen – kuinka paljon Bitcoinin hinta korreloi yleiseen krypto-kiinnostukseen?

Vastaus on… hyvin korreloitunut. Itse asiassa matemaattisesti tarkasteltuna näiden kahden muuttujan välinen korrelaatio on 0,72 viimeisen vuoden aikana. Ottaen huomioon, että 1 on täydellinen ”100 %” korrelaatio, se on varsin huomattava.

Piirsin alla olevaan kaavioon Bitcoinin hinnan ja Googlen hakuvolyymin välille, mikä osoittaa tämän vahvan korrelaation visuaalisesti.

Lopulliset ajatukset

Lopuksi lopullinen kaavio osoittaa – jos se ei ollut ilmeistä – miksi kiinnostus kryptoa kohtaan on romahtanut tänä vuonna.

Bitcoinin hinta on laskenut 72 prosenttia viime marraskuusta, ja kiinnostus kryptovalvontaan on laskenut 82 prosenttia Googlen mukaan. Se ei ole sattumaa – kaikki rakastavat härkämarkkinoita, ja kun helpon rahan tekeminen lakkaa, ne jotka haluavat spekuloida, katoavat.

Toisaalta tiedot, jotka osoittavat krypton omistuksen ja yleisen tietoisuuden jatkuvan kasvun, ovat osoitus siitä, että hirvittävistä hintakehityksistä ja viimeaikaisesta kiinnostuksen pudotuksesta huolimatta krypto siirtyy yhä enemmän kohti valtavirtaa.