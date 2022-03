Merkittävä asia Bitcoinin voitoissa tänään on, että ne tulevat Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin jatkuvasta epävarmuudesta huolimatta.

Bitcoin (BTC) nousi maanantaina korkeimmilleen, 41 680 dollariin, kryptomarkkinoiden uusiutuneiden ostopaineiden vuoksi.

Nouseva liike toistui myös altcoinien suhteen: Ethereum (ETH) nousi 7 %, ollen yli 2 800 dollarissa, kun taas Solana (SOL) ja Terra (LUNA) olivat molemmat yli 14 % vihreällä.

Kryptomarkkinoiden kokonaisarvo on noussut 7,4 prosenttia aina 1,93 biljoonaan dollariin, ja Bitcoinin markkina-arvo on jopa 793 miljardia dollaria.

Tällä hetkellä BTC on lyhyesti korreloimaton Wall Streetin kanssa, ja sillä käydään kauppaa pikemminkin kuin kullalla kuin riskialttiilla omaisuuserällä, kuten viime kuukausina on nähty.

Makrotaloudelliset tekijät, jotka ovat jarruttaneet BTC:ia, säilyvät. Ukrainan sotaan liittyvä epävarmuus ja Fedin koronnostosuunnitelmat todennäköisesti sanelevat edelleen sijoittajien mielialaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

Natalie Brunell, Coin Stories Bitcoin Podcastin isäntä, sanoo kuitenkin, että Ukrainan konflikti on korostanut Bitcoinin merkitystä globaalille yhteisölle. Hänen mukaansa:

”Maailmanlaajuinen rahajärjestelmä murtuu ja #Bitcoin on noussut esiin koskemattomana säästämis- ja vapausteknologiana, joka on rajaton, luvaton, sensuurin kestävä ja takavarikoimaton. Venäjän ja Ukrainan kriisi asettaa tämän valokeilaan ", hän kertoi Fox Businessille.

Brunellin kommentit tulevat aikaan, jolloin bitcoin-lahjoitukset Ukrainalle jatkavat nousuaan ja ruplamääräiset kryptokaupan volyymit kasvavat Venäjän valuutan heikkouden keskellä.

UXTO Managementin digitaalisen omaisuuden sijoitusrahaston vanhempi analyytikko, Dylan LeClair, pitää sitä todennäköisenä, että pystyykö BTC ylläpitämään nykyistä nousua vai pitämään kiinni voitoista.

Analyytikon mukaan BTC:n viimeisin nousu perustuu kasvavaan määrään "timanttikäsiä". Hän viittaa tietoihin, jotka osoittavat, että yli 80 prosenttia Bitcoinin kiertävästä tarjonnasta on siirtynyt vuodesta toiseen.

"Vain 15,5 % #bitcoinin liikkeessä olevasta tarjonnasta on liikkunut vuonna 2022 makrotaloudellisen epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta. HODLErit ovat täysin häkeltyneitä. Melko hämmästyttävää, kun sitä tarkemmin ajattelee", LeClair twiittasi maanantaina.

Kryptotreidaaja ja -sijoittaja, Scott Melker, haluaa nähdä BTC:n ylittävän 42 000 dollarin ja ylläpitää vauhtia sen yläpuolella, jotta hänellä on mahdollisuus saada uusia voittoja.

