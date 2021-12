Cardanon alkuperäinen kolikko ADA nousi yli 1 000 % vuonna 2021, aina 0,30 dollarista 3,09 dollarin huippulukemiin. Äskettäisestä myynnistä huolimatta, se on edelleen yli 750 % enemmän kuin viime vuonna.

Cardano Foundation -säätiön toimitusjohtaja Frederik Gregaard sanoi, että vuosi 2021 on ollut Cardano-protokollalle loistava. Tärkeimmät aiheet ovat olleet "jatkuva kasvu, tekniset innovaatiot, yhteisön laajeneminen ja [suuret] kumppanuudet".

Cardano-säätiön johtaja mainitsi tämän korostaessaan joitain vuoden aikana saavutettuja saavutuksia 22. joulukuuta julkaistussa blogiraportissaan.

Gregaardin mukaan, kasvu merkitsi Cardanon (ADA) lisääntynyttä käyttöönottoa, varsinkin sen jälkeen, kun lohkoketju saavutti uudet virstanpylväät – alkuperäisten tokenien lisäämisen ja älykkäiden sopimusten julkaisun. Lisäksi myös keskeistä kehitystä kohti hajautetun rahoituksen (DeFi) ja hajautetun vaihdon (DEX) mahdollistamista lohkoketjussa.

🎊It has been an incredible year of growth, achievements and major milestones reached for both the Cardano Foundation and the #Cardano protocol! We are happy to share some of the biggest highlights from 2021 with you! Check it out👇 https://t.co/YZj8RtDIDz pic.twitter.com/VtraaOFIub

20. joulukuuta 2020 mennessä, Cardano-verkostossa oli lyöty yli 2,5 miljoonaa alkuperäistä tokenia sen jälkeen, kun 1. maaliskuuta usean omaisuuden reskontraominaisuus lisättiin. Tähän mennessä lyödystä 2,5 miljoonasta alkuperäisestä omaisuudesta 2 miljoonaa on ollut non-fungible (NFT) -rahakkeita.

Lisäksi noin 2,58 miljoonaa uutta lompakkoa ja yli 23,8 miljoonaa ketjutapahtumaa on luotu.

Yhteenveto Cardanon ketjun kasvun virstanpylväistä vuonna 2021. Lähde: Cardanon säätiö

Gregaard huomauttaa, että Cardanon ekosysteemi on avoin ketjun laajemmalle käyttöönotolle ja hyödyllisyydelle Alonzo Hard Forkin onnistuneen lanseerauksen ansiosta syyskuussa. Hän sanoo, että tämä "toi ohjelmoitavuuden Cardanoon", mikä mahdollisti kehittäjien rakentaa ja ottaa käyttöön hajautettuja sovelluksia (dApps) lohkoketjussa.

Cardano tukee nyt myös hajautettua rahoitusta (DeFi), joka on yksi suurimmista salauskehityksistä, joka on kasvanut räjähdysmäisesti kuluneen vuoden aikana.

Cardanolla oli myös läpimurtovuosi sen solmimien monien kumppanuuksien suhteen, kun nämä yhteistyöt ja kaupat tähtäsivät "arvon ja hyödyn luomiseen Cardanon ekosysteemissä".

Joitakin keskeisiä kumppanuuksia ovat e-urheilualusta Rival, fintech UBX ja voittoa tavoittelematon Pelastakaa Lapset, jotka tähtäävät ADA:n käyttöön humanitaarisissa projekteissa Itä-Afrikassa. Scantrust ja Baia's Wine, jotka käyttävät Cardano-lohkoketjua toimitusketjun jäljittämissovelluksiin, olivat muita vuoden aikana julkistettuja keskeisiä sopimuksia.

Cardanon syntyperäinen token ADA käy kauppaa noin 1,35 dollaria dollariin kirjoitettaessa, noin 2 % enemmän kuin päivä CoinGeckon tietojen mukaan. Kolikon arvo on yli 750 % nousussa viimeisen vuoden aikana sen jälkeen, kun se oli noussut 2021 alun 0,30 dollarista.

Kuitenkin viime viikon myynti tarkoittaa, että ADA:n tappiot viimeisen kuukauden aikana ovat -25 %, kun taas laskut kaikkien aikojen ennätyksellisen 3,09 dollarin syyskuun alun jälkeen ovat noin 56 %.

Kolikon arvo saattaa vielä pudota, kun analyytikot näkevät markkinoiden uuden romahduksen tammikuun alussa, vaikka kryptoanalyytikko Michael van de Poppe sanookin, että Cardano on yksi niistä, jotka haluavat pomppia.

Still beautifully following the path for #Cardano.

And I still think we'll have a heavy run in 2022 on this one too.

When the time isn't feeling right, that's usually the best time to get your positions. pic.twitter.com/g3575gLELC

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 22, 2021