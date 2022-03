Cardano lähti nousuun sen jälkeen, kun se sisällytettiin eilen hiljattain lanseerattuun Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund -rahastoon. Se jatkaa nousuaan myös tänään, ollen 18 % verran nousussa tätä kirjoitettaessa.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat tietää, miten ja mistä ostaa Cardanoa, tämä opas on sinua varten.

Parhaat Cardanon ostopaikat nyt

Mikä Cardano on?

Cardano on proof-of-stake, avoimen lähdekoodin, protokolla, jonka tavoitteena on antaa "muutostekijöille, innovoijille ja visionäärille" mahdollisuus saada aikaan myönteistä globaalia muutosta.

Lohkoketju-ekosysteemi haluaa lisätä turvallisuutta, läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa jakamalla valtaa uudelleen keskitetyistä, "vastuuttomista" rakenteista yksilöille.

Se on yksi suurimmista ekosysteemeistä, jotka soveltavat proof-of-stake -protokollaa menestyksekkäästi. Tämä konsensusmekanismi on paljon vähemmän energiaa kuluttava kuin Bitcoinin työtodistus-algoritmi.

Cardano on ylpeä siitä, että kaikki sen kehittämä teknologia käy läpi vertaisarvioinnin. Tämä menettely auttaa lohkoketjua olemaan vakaa ja kestävä, mikä lisää todennäköisyyttä ennakoida mahdolliset sudenkuopat ennen kuin ne ilmenevät.

Pitäisikö Cardano ostaa tänään?

Ottaen huomioon kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennuste, sinun ei pitäisi koskaan tehdä talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

Cardano – hintaennuste

FX Streetin mukaan Cardano voisi haastaa 1,20 dollarin swing-korkeudet. Hinta todennäköisesti jatkaa nousuaan volyymin kääntyessä härkien hyväksi, mikä antaa lisäosoitusta tulevasta vahvuudesta ja nousuvauhdista.

Cardano sosiaalisessa mediassa