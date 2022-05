Markkina-arvoltaan yhdeksänneksi suurin kolikko lisäsi arvoaan lähes 14 % Aasian alkutunneilla ennen pientä pudotusta.

Kasvua vauhditti vähittäitreidaajien kysyntä. Live-tiedot osoittivat 186 prosentin lisäyksen Cardanon token ADA -lompakoissa yli kuukauden ajan, CoinDesk raportoi.

Tässä lyhyessä oppaassa on kaikki, mitä sinun tulee tietää Cardano-verkostosta ja kolikosta, mukaan lukien se, kannattaako Cardano ostaa ja mistä.

Mikä on Cardano?

Cardano on yksi suurimmista lohkoketjuista, joka soveltaa onnistuneesti proof-os-stake -konsensusmekanismia, joka on vähemmän energiaintensiivinen kuin Bitcoinin proof-of-work -algoritmi.

Cardano väittää, että kaikki kehitetty teknologia käy läpi vertaisarvioinnin, mikä tarkoittaa, että kaikki ideat voidaan haastaa ennen kuin ne hyväksytään. Tämä prosessi varmistaa, että Cardano-lohkoketju on vakaa ja kestävä, mikä lisää mahdollisten ongelmien ennakoimisen todennäköisyyttä.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistona, Cardanon toiminnallisuus perustuu luottamuksellisiin tapahtumiin ja kristallinkirkkaaseen läpinäkyvyyteen koko verkossa.

Loppukäyttäjillä on valta käyttää nollatietojen paljastamista, mikä helpottaa koko tapahtumaprosessin matemaattista johdonmukaisuutta.

Pitäisikö Cardano ostaa tänään?

Ottaen huomioon kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennuste, sinun ei pitäisi koskaan tehdä talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

Cardano – hintaennuste

Digital Coin Price ennustaa, että ADA ohittaa 2 dollaria vuoden 2025 loppuun mennessä. Sen hinta tulee olemaan vähintään 1,65 dollaria samaisena vuonna.

Reddit-yhteisö ennustaa, että ADA voi nousta 1,80 dollariin tämän vuoden loppuun mennessä, mutta se kääntää voitot sen jälkeen.

Cardano sosiaalisessa mediassa