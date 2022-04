Celo jatkaa rallia Barcelonassa järjestettävän Celo Connect -tapahtuman toisena päivänä.

Tapahtuman tavoitteena on linjata ja vahvistaa "maailman muutoksentekijät työkaluilla, tiedolla ja inspiraatiolla osallistuakseen uuteen rahoitusjärjestelmään, joka luo edellytykset vauraudelle kaikille".

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa Celoa, tämä opas on sinua varten.

Parhaat paikat ostaa Celo nyt

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Mikä Celo on?

Celon tärkein ainutlaatuinen myyntivaltti on keskittyminen älypuhelinten käyttäjiin. Kryptovaluuttoja käyttävien ihmisten määrä kasvaa paljon hitaammin kuin älypuhelimien käyttäjien määrä.

Celo haluaa palvella pankkeja sekä alipankkeja, joilla on älypuhelimet, ja kaventaa näiden kahden teknologian välistä kuilua. Celo haluaa myös tukea älykkäiden sopimusten ja dAppien luomista hyödyntämällä DeFin etuja.

Celo-lohkoketju on mobiilioptimoitu ja laskee tapahtumamaksut automaattisesti. Sen avulla käyttäjät voivat maksaa kaasumaksut valitsemassaan valuutassa.

Pitäisikö Celo ostaa tänään?

Ottaen huomioon kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennuste, sinun ei pitäisi koskaan tehdä talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

Celo – hintaennuste

Coin Price Forecast on erittäin optimistinen Celon suhteen. He ennustavat Celon saavuttavan 12,87 dollaria vuoden 2022 puoliväliin mennessä ja 23,47 dollaria vuoden loppuun mennessä.

Ennustetut arvot vuodelle 2023 ovat 22,32 dollaria ja 26,80 dollaria, 35,81 dollaria ja 38,62 dollaria vuonna 2024 ja 47,61 dollaria ja 43,44 dollaria vuonna 2025.

Celo sosiaalisessa mediassa