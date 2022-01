Celo on lohkoketju-ekosysteemi, joka keskittyy lisäämään kryptovaluuttojen käyttöönottoa älypuhelinten käyttäjien keskuudessa. Se on markkina-arvoltaan 64. suurin kolikko ja nousi tänään 7 %. Tässä artikkelissa kerrotaan, mikä Celo on, kannattaako siihen sijoittaa, ja tämän hetken parhaat paikat Celon ostamiseen.

Celon tärkein ainutlaatuinen myyntivaltti on älypuhelinten käyttäjiin keskittyminen. Yhtiö väittää, että älypuhelinten omistajien määrä kasvaa eksponentiaalisesti, mutta kryptovaluuttoja käyttävien ihmisten määrä kasvaa paljon hitaammin.

Kryptovaluutta sopii hyvin myös alueille, joilla suurella osalla väestöstä ei ole pääsyä pankkisektoriin, mutta on silti älypuhelin.

Celo pyrkii kuromaan umpeen näiden kahden teknologian välistä kuilua sekä hyödyntämään DeFin etuja, tukemalla DApps-sovellusten ja älykkäiden sopimusten luomista.

Mobiilikäyttöön optimoitu Celo-lohkoketju laskee automaattisesti transaktiomaksut ja sallii käyttäjien maksaa kaasumaksut, jotka tehostavat tapahtumia missä tahansa valuutassa.

Hintaennusteita tulee pitää ainoastaan markkina-analyytikon mielipiteenä. Ottaen huomioon, että tarkkaa ennustetta on erittäin vaikea tehdä, ota aikaa, jotta näkisit miten Celon hinta kehittyy, ennen kuin sitoudut sijoitukseen.

Wallet Investor uskoo, että Celo voi olla hyvä sijoitus. Sen hinta voi nousta 5,75 dollarista 7,42 dollariin vuodessa. Tämä nostaa ansaintapotentiaalin 29 prosenttiin yhdessä vuodessa. Viiden vuoden kuluttua yhden Celon arvo tulee olemaan 17 dollaria.

