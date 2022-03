Celsius, yksi tunnetuimmista kryptovaluuttojen lainaus- ja lainananto-alustoista maailmassa, laajentaa hackathon-sarjaansa, PR News Wire raportoi. Tämä päätös tehtiin sen äskettäisen Serbiassa pidetyn NFT Hackathon -tapahtuman menestyksen jälkeen.

NFT:iden käyttöönoton tarkastelu Celsiuksen avulla

Celsius NFT Hackathon järjestettiin Serbian pääkaupungissa Belgradissa 5.-6. maaliskuuta. Sen tarkoituksena oli tutkia NFT:n käyttöönottoa ja saatavuutta Celsius-alustan kautta.

Hackathonissa jaettiin palkintoja yhteensä 5 000 dollarin arvosta. Siihen osallistui 21 tiimiä suunnittelijoita, kehittäjiä, NFT-faneja, taiteilijoita ja gallerian omistajia.

Tapahtuman voittanut tiimi, Easy We C00l, kommentoi tiedottajansa kautta:

"Myönteisten ja luovien ihmisten, mentoreiden, erinomaisten organisaatioiden ja uusien kontaktien hankkimisen lisäksi onnistuimme oppimaan myös ratkaisun bisnespuolta."

Toiseksi tullut, Chikn Degens, kehui hackathonin ystävällistä ilmapiiriä ja kutsui sitä "hyvin järjestetyksi". Heidän lausuntonsa mukaan se tarjosi "mahdollisuuden tavata monia mielenkiintoisia ihmisiä ja olla yhteydessä heidän kanssaan".

Kolmanneksi sijoittunut, BlockOps, oli myös erittäin tyytyväinen tapahtumaan. He sanoivat, että heillä oli hauskaa ja he tapasivat upeita persooniea. He toivovat voivansa jatkaa hackathon-ideansa kehittämistä.

Celsiuksen toinen perustaja ja teknologiajohtaja, Nuke Goldstein, jakoi näkemyksensä hackathonien eduista:

"Hackathonit ovat yksi tapa Celsiukselle pysyä lähellä krypton kärkeä. Maailma muuttuu nopeasti, ja tiedämme, että seuraava suuri lahjakkuus tai idea voi syntyä mistä tahansa."

Alusta työskentelee aktiivisesti järjestääkseen lisää hackathoneja maailmanlaajuisesti, esitelläkseen uusimpia kykyjä ja lohkoketjuideoita.

Tietoja Celsiuksesta

Celsius auttaa asiakkaitaan, joita on yli miljoona eri puolilla maailmaa, saavuttamaan taloudellisen riippumattomuuden. Tämä on mahdollista nopean edullisen lainan ja yhdistävän tuottopalvelun ansiosta, joka on saatavilla sekä mobiililla että pöytäkoneella.

Celsius on lohkoketjupohjainen maksuton alusta, joka on luotu uskomukseen, että rahoituspalvelujen tulee tehdä vain sitä, mikä on yhteisön ja asiakkaiden edun mukaista. Alustan jäsenyys antaa pääsyn räätälöityihin rahoituspalveluihin, jotka eivät muuten ole saatavilla perinteisten rahoituslaitosten kautta.