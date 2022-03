Jo hyvin pitkään 15 dollaria on ollut tärkeä psykologinen taso Chainlinkille (LINK) . Kolikko on yrittänyt ylläpitää voittoja tämän yläpuolella useita kertoja tänä vuonna, mutta se on jälleen laskenut markkinoiden epävakauden jatkuessa. Joten mitä tällä kertaa tulee tapahtumaan? Tässä muutamia vihjeitä:

Tämä on ensimmäinen kerta, kun LINK on ylittänyt 15 dollaria useisiin viikkoihin

15 dollaria oli myös osoittautunut valtavaksi vastustasoksi LINKin noususuhdanteelle

Nouseva vauhti näyttää todennäköiseltä, mutta saattaa hidastua lopulta

Tietolähde: Tradingview

Chainlink (LINK) – Hinta-analyysi ja ennuste

15 dollarin muuntaminen ylävastuksesta tueksi on iso askel LINK-härille. Kolikko on noussut tämän tason yli ensimmäistä kertaa vähään aikaan, ja tähänastisen hintakehityksen perusteella; näyttää siltä, että se todella yrittää lujittua täällä. Suuri kysymys nyt on, kuinka kauan LINK voi pitää hintatoimen yli 15 dollarin.

Jos todellakin härät vetävät sen pois, on todennäköistä, että kolikko siirtyy testaamaan seuraavaa 18 dollarin ylävastusaluetta. Nykyisen nousuvauhdin perusteella odotamme LINKin nousevan noin 19,50 dollariin, ennen kuin se yrittää löytää lisää kysyntää.

Kuitenkin, koska monet lyhytaikaiset treidaajat todennäköisesti lukitsevat voittonsa tälle vyöhykkeelle, odotamme pientä vetäytymistä, kun LINK on lähitulevaisuudessa yli 19,50 dollaria. Lisäksi RSI on juuri nyt siirtynyt neutraaliin, mikä viittaa siihen, että mikä tahansa härkäjuoksu hidastuu lopulta muutaman päivän sisällä.

Onko aika ostaa Chainlink (LINK)?

Vuonna 2017 perustettu Chainlink (LINK) on kasvanut yhdeksi tärkeimmistä lohkoketjuprojekteista maailmassa. Sen kaikkien aikojen ennätykset ovat melko alhaisia, mutta tämä tarkoittaa myös, että se on erittäin hyvä ostovaihtoehto tällä hetkellä. LINKin pitkän aikavälin potentiaalin ansiosta, kaikilla sijoittajilla pitäisi olla se salkussaan.