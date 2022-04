Binance aikoo laajentaa läsnäoloaan Ranskassa marraskuussa tehdyn sijoituksensa jälkeen.

Changpeng Zhao, johtavan kryptovaluuttapörssin Binancen toimitusjohtaja, on kehunut Ranskaa sen kryptovaluuttoja suosivasta asenteesta.

Zhao mainitsi tämän puhuessaan vuotuisessa Paris Blockchain Week -huippukokouksessa keskiviikkona. Hän kehui Ranskaa sen kryptovaluuttoja edistävästä sääntelystä ja ilmoitti, että Binance on saanut jalansijaa Pariisin start-up-hautomo, Station F:ssä.

”Ranskalla on erittäin ainutlaatuinen asema olla tämän alan johtaja Euroopassa. Ranska on hyvin yritysmyönteinen ja tukee kryptosääntelyä. Hallituksen asenne tätä alaa kohtaan on ollut ilmiömäinen.”

Binance on saanut myönteisen hyväksynnän Ranskassa, ja Zhao mainitsi, että pörssi laajentaa tukikohtaansa maassa, lisäten, että:

”Ranskalla on erittäin ainutlaatuinen asema olla tämän alan johtaja Euroopassa. Pyrimme käyttämään tätä tilaa luovana ja innovatiivisena tukikohtanamme Ranskassa Euroopan laukaisualustana.”

Station F on maailman suurin yrityshautomo. Siihen mahtuu yli tuhat startuppia, ja sillä on joitain huippukumppaneita, kuten Microsoft, Google ja Facebook.

Binance-tilan saaminen Station F:lle tarkoittaa, että yrityksen valitsemat startupit saavat ilmaisen majoituksen ja pääsyn erilaisiin resursseihin rakennuksessa itämisaikana.

Lisäksi valitut projektit saavat tukea myös Binancen tiimiltä ja yhteistyökumppaneilta.

Binance saattaa pyrkiä perustamaan pääkonttorinsa Ranskaan. Kryptovaluuttapörssi oli vuosia väittänyt, ettei sillä ollut fyysistä päämajaa. Binancen kasvaessa sääntelyvirastot ovat kuitenkin rajoittaneet pörssiä.

Yritys pyrkii nyt perustamaan fyysistä läsnäoloa johonkin maahan, ja Ranska on tällä hetkellä johtava ehdokas.

Binance sijoitti 100 miljoonaa dollaria kasvavaan lohkoketjutilaan Ranskassa viime vuoden marraskuussa. Se on edelleen suurin kryptovaluuttapörssi maailmanlaajuisesti, ja se käsittelee lähes viisinkertaisen päivittäisen transaktiovolyymin muihin johtaviin pörsseihin verrattuna.