Chelsea Football Club on solminut 20 miljoonan dollarin vuosittaisen kumppanuuden WhaleFinin, Amber Groupin tukeman kryptoalustan, kanssa. Kumppanuuden myötä WhaleFinistä tulee Chelsea FC:n virallinen kumppani kaudesta 22/23 alkaen.

Chelsea FC:n verkko- ja sosiaalisen median sivuillaan julkaiseman virallisen viestin mukaan WhaleFinin logo, jossa on sininen valas, asetetaan Chelsea FC:n pelaajien sarjoihin. Logo korvaa nykyisen korealaisen autovalmistajan, Hyundain, neljä vuotta kestäneen logon.

We're excited to reveal @WhaleFinApp, the digital asset platform powered by @ambergroup_io as our new sleeve partner from the 2022/23 season! 💙#AmberGroup | #WhaleFin

