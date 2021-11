Chromia on noussut 459 %: voit ostaa sitä täältä

Chromia on avoimen lähdekoodin julkinen lohkoketju, jonka motto kuuluu "voima ihmisille". Chromian reaaliaikainen hinta on tänään 1,29 dollaria ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi lähes 1,6 miljardia dollaria. Chromia on noussut 39,13 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Chromia on Layer-1- ja Layer-2-lohkoketjuratkaisu. Sen perusti ruotsalainen Chromaway AB, joka lanseerasi Chroma-tokenin (CHR) toukokuussa 2019. Yritys mukautti Chromia-lohkoketjun takana olevan teknologian aiemmasta 'Postchain'-nimisestä teknologiasta, joka oli ratkaisu heidän yritysasiakkailleen.

Chromiaa kehitetään aktiivisesti, ja sen luojat pyrkivät toimittamaan parannettuja ominaisuuksia sekä tiedonkäsittely- ja tallennusominaisuuksia hajautettuihin sovelluksiin. Näin ollen se on hyvin lupaava.

Wallet Investor ennustaa Chromian hinnan laskevan 1,163 dollariin vuodessa, mikä tekee siitä huonon lyhyen ajan sijoituksen. Heidän viiden vuoden ennusteensa kuitenkin kertoo, että Chromian arvoi voisi nousta 2,6 dollariin per token, mikä on yli kaksi kertaa sen arvon.

