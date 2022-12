Pääkohdat

Circle, USDC:n liikkeeseenlaskija, on peruuttanut suunnitelman listautua pörssiin 9 miljardin dollarin kaupassa

Julkinen listaus olisi voinut esitellä USDC:n Tetherin vastaisena, mikä nostaisi täysin läpinäkyvän ja tarkastetun näkökulman

Peruutettu sopimus heijastaa hintojen laskua kautta linjan

Circle on päättänyt lopulta listautua, mutta sillä välin jatkaa stablecoin-sotaa kilpailijoita vastaan

Binance on viimeaikaisin iso liikkuja sen jälkeen, kun pörssi poisti USDC:n ja muut kilpailijat listoilta työntääkseen omaa stablecoiniaan, BUSD:tä.

Stablecoin-ryhmä Circle on luopunut suunnitelmistaan listautua pörssiin.

USDC:n, 43 miljardin dollarin markkinakapasiteetin omaavan stablecoinin, liikkeeseenlaskija Circle oli suunnitellut listautuvansa pörssiin 9 miljardin dollarin arvolla. Sam Bankman-Friedillä ja kryptomarkkinoilla oli kuitenkin muita ajatuksia.

Hylätty suunnitelma merkitsee krypton romahtamista

Sopimuksen romahtaminen osoittaa, kuinka pitkälle kryptoala on laskenut. Kauppa solmittiin alun perin heinäkuussa 2021, ja Circlen aikomuksena oli listautua pörssiin tyhjän shekkiyhtiön kautta, jota johtaa Barclaysin entinen johtaja Bob Diamond.

”Olemme pettyneitä, että ehdotettu kauppa aikakatkaistiin. Julkiseksi yhtiöksi tuleminen on kuitenkin edelleen osa Circlen ydinstrategiaa lisätä luottamusta ja läpinäkyvyyttä, mikä ei ole koskaan ollut tärkeämpää”, sanoi Circlen toimitusjohtaja Jeremy Allaire.

Se ei ole yllätys. Pörssisopimuksia on hyllytetty kaikkialla markkinoilla – ei ainoastaan kryptokaupassa – koska korkojen nousu on pudottanut hintoja kautta linjan. Coinbase on todisteena vahingoista, sillä sen osakkeet ovat laskeneet 84 % vuonna 2022 (kirjoitin syväluotauksen heidän romahduksestaan täällä).

Julkinen turvallisuus toivottavaa vakaille kolikoille

Stablecoin-avaruus on yksi, joka on loukkaantunut enemmän kuin useimmat tänä vuonna. Toukokuussa tapahtui UST:n korkean profiilin romahdus, joka kaatoi suuria paloja ekosysteemistä sen mukana.

DAI kamppailee valtavasti omituisessa asemassa, koska se on hajautettu vakaa kolikko, joka on hyvin keskitetty (kun otetaan huomioon sen USDC-omistus). Sen uusin suunnitelma on luopua peg-mallista kokonaan ja vaihtaa vapaasti kelluvaan vakaaseen kolikkoon, mikä minulta kysyttäessä on täydellinen paradoksi.

Mutta se on jatkuva spekulaatio Tetherin turvallisuudesta (syvä sukellus täällä), joka itse purkautui 95 senttiin useissa pörsseissä UST:n romahduksen jälkeen, mikä on edelleen suurin stablecoinien vaiva.

Tässä USDC olisi voinut todella hyötyä Circlen julkistamisesta. Julkisen yhtiön vaatima turvallisuus, julkistaminen ja läpinäkyvyys ovat vertaansa vailla. Siirto olisi hyödyttänyt valtavasti Ciclen imagoa, etenkin verrattuna sen suurimpaan kilpailijaan, Tetheriin.

Se olisi todella voinut asettua Tetherin vastaiseksi, täysin julkiseksi ja siksi tarkastetuksi, läpinäkyväksi ja turvalliseksi vakaaksi kolikoksi. Tämän romahtaneen sopimuksen uutisen suurin voittaja on siis epäilemättä Tether.

Stablecoin-sota jatkuu

Toivotaan, että Circle listautuu lopultapörssiin. Olen varma, että se tulee tapahtumaan, mutta siihen voi mennä jonkin aikaa. Tarkastellessa markkinoiden tilaa, inflaatio ei ole vielä merkittävästi jäähtynyt ja maailmantalous kamppailee Euroopan ja Yhdysvaltojen sukeltaessa syvemmälle talveen tukehtuvan energiakriisin keskellä.

Siihen asti se jatkaa taistelua kilpailijoidensa kanssa hallitsevasta markkina-asemasta. Viimeisin voittaja tässä kaikessa on ollut Binancen stablecoin BUSD, kun pörssi poisti USDC:n ja useat muut kilpailijat pörssistään.

USDC:llä oli tarkoitus olla hihassaan se valttikortti, että sillä on julkinen pörssilistaus. Mutta nyt, kun se on peruttu, on palattava takaisin vakaiden kolikoiden sodan suhteen.