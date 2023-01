Pääkohdat

Coinbase lopettaa kaiken toiminnan Japanissa vedoten ”markkinaolosuhteisiin”

Viime viikolla se leikkasi 20 prosenttia työvoimastaan, kun se vähensi jo 18 prosenttia viime kesäkuussa

Osakekurssi on noussut lähes 50 % vuodesta kryptorallin keskellä, mutta on edelleen 85 % huipussaan

Yrityksessä on paljon ongelmia, kun taas toimitusjohtaja Armstrong myi 2 % osuudestaan lokakuussa

Coinbase on ollut tuskan maailmassa viime aikoina.

Juuri viime viikolla pörssi ilmoitti irtisanovansa 20 prosenttia työvoimastaan, kun se oli leikannut jo 18 prosenttia viime kesäkuussa. Kirjoitin artikkelin, jossa analysoitiin, mitä tämä merkitsi yritykselle, jonka markkina-arvo oli alle 10 miljardia dollaria, mikä on 90 % alempi kuin hinnalla, jolla se listautui huhtikuussa 2021.

Tämä tapahtui sen jälkeen, kun toimitusjohtaja Brian Armstrong purki 2 % osuudestaan yrityksestä lokakuussa, minkä jälkeen kirjoitin syväluotauksen analysoidakseni, mitä se kaikki merkitsi yritykselle, jota on pidetty soihdunkantajana, joka vie krypton lopullisesti valtavirran piireihin Nasdaqissa tapahtuneen korkean profiilin listautumisensa jälkeen.

Mutta tänään tuli lisää huonoja uutisia. Pörssi ilmoitti lopettavansa kaiken toiminnan Japanissa vedoten ”markkinaolosuhteisiin”.

Coinbasen osakkeen hinta nousussa

Huonoista uutisista huolimatta Coinbasen osakekurssi on ollut suuri voittaja vuoden 2023 alkuviikkoina, nousten 48 % vain 18 päivässä.

Tämä tapahtuu keskellä suurinta kryptorallia yhdeksään kuukauteen, jonka aikana hinnat ovat nousseet jyrkästi. Vaikka Coinbasen osakkeen hinnan palautuminen on hyvä uutinen sijoittajille, se myös tiivistää ironisesti tarkalleen mikä ongelma on – Coinbasen korrelaatio kryptomarkkinoihin.

Harvat asiat ovat epävakaampia kuin krypto, joten ei ole hyvä uutinen olla sidottu sen hintakehitykseen. Mutta Coinbasen suorituskyky on riippuvainen kryptomarkkinoista, koska hintojen laskiessa transaktiovolyymit ja kiinnostus alaa kohtaan ja laajemmin Coinbase romahtaa.

Pandemian aikana tämä oli hieno asia. Rahatulostin oli maksimiteholla, korot olivat alhaiset ja vähittäissijoittajat olivat kaikki mukana FOMO-junassa varusteltuna terveellä uteliaisuudella kryptoa kohtaan ja lihavilla kannustinrahashekeillä.

Mutta muuttuvan makroympäristön myötä kryptoteollisuus on pudonnut vapaasti 3 biljoonasta dollarista 800 miljardiin dollariin, ennen kuin tämä viimeaikainen nousu nosti sen takaisin yli 1 biljoonaan dollariin.

Miksi Japanin toiminta loppuu?

Huolimatta viime viikkojen miellyttävästä noususta, loitontaminen kertoo, että Coinbase on pudonnut 85 % arvostaan pörssitulon jälkeen, käynyt läpi kaksi lomautuskierrosta, nähnyt sen toimitusjohtajan myyneen 2 % osakkeistaan lokakuussa ja lopettaa nyt toimintansa Japani.

Kaikilla japanilaisilla Coinbasen asiakkailla on helmikuun 16. päivään asti aikaa nostaa omistuksensa alustalta. Jos he eivät tee niin, jäljellä olevat varat muunnetaan Japanin jeneiksi. Coinbase oli tehnyt lujasti töitä edellisen kryptotalven aikana laajentaakseen Japanin markkinoille, joten äkillinen poistuminen on sääli.

Mutta Coinbase ei ole ainoa vaihto, joka on tehnyt tämän liikkeen, sillä kilpailija Kraken ilmoitti myös lopettavansa Japanin toiminnan viime kuussa. Myös Kraken oli Coinbasen tapaan vähentänyt suuren osan työvoimastaan ja irtisanonut 30 prosenttia työntekijöistä sen jälkeen, kun FTX:n romahdus ravisteli markkinoita. Coinbasen äärimmäinen korrelaatio kryptomarkkinoiden kanssa on taas kerran vastassaan koko alan pörssit.

Coinbasen Q3-tulokset paljastivat, että transaktiovolyymi laski 44 prosenttia Q2:sta. Volyymin ja kiinnostuksen lasku on viime kädessä aiheuttanut osakekurssin romahtamisen, irtisanomiset ja nyt Japanin toimintojen lopettamisen, ja vilkaisu Google Trendsiin riittää nähdäkseen kuinka paljon yleisön huomio vaihtoon on laskenut.

$COIN-sijoittajat toivovat, että viime viikkojen pehmeämmät makrodatat ja kryptojen nousu ovat enne tulevasta, sillä muuten tämä kurssiralli jää lyhytaikaiseksi.