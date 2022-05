Intian hallitus on hillinnyt kryptovaluuttatoimintaa viime vuosina.

Kryptovaluuttapörssi Coinbase on paljastanut lopettaneensa kaupankäyntinsä Intiassa Intian keskuspankin (RBI) epävirallisen painostuksen vuoksi.

RBI, kuten monet keskuspankit ympäri maailmaa, on vastustanut kovaa kryptovaluuttakauppaa. Jossain vaiheessa RBI kielsi rahoituslaitoksia osallistumasta kryptopalveluihin.

Coinbase aloitti palvelunsa Intiassa 7. huhtikuuta, mutta peruutti päätöksensä kolme päivää myöhemmin. Coinbase-sovelluksen avulla Intiassa asuvat käyttäjät voivat ostaa kryptomerkkejä käyttämällä UPI:tä, erittäin suosittua intialaista maksuinfrastruktuuria, jonka on rakentanut maan vähittäispankkien liittouma.

UPI kieltäytyi tunnustamasta tukea Coinbase-sovellukselle, minkä seurauksena kryptovaihto peruutti aikaisemmat päätöksensä.

Coinbasen toimitusjohtaja Neil Armstrong vahvisti , että RBI:n epävirallinen painostus on syy siihen, miksi yritys keskeytti toimintansa Intiassa.

”Luulen, että vain pienentääkseni hetken, yksi teorioistamme ja minun teoriani on, että toiminta tuottaa tietoa. Joten se ei ole aina selvää, kun menemme näihin maihin kaikkialla maailmassa, kaikki ovat erilaisissa kryptokoulutuksen tai sen puutteessa. Ja vielä on paljon työtä, jotta voimme tavata päätöksentekijöitä ympäri maailmaa ja opettaa heille, mitä AML-valmiudet ovat ja mitkä ovat positiiviset edut. Näiden maiden ihmiset haluavat yleensä todella kryptoa. Ja niin minusta se sanoo, että useimmissa paikoissa vapaassa maailmassa ja demokratioissa krypto tulee lopulta säännellyksi ja lailliseksi, mutta vie aikaa, ennen kuin he tottuvat tähän.”

Haasteista huolimatta Armstrong sanoi, että Coinbase käynnistyy edelleen Intiassa. Hän lisäsi, että yhtiö pohtii parhaillaan parasta tapaa edetä, mutta on sitoutunut käynnistämään toimintansa maassa.

”Aiomme käynnistää, koska se pakottaa keskustelua. Nyt lehdistö puhuu siitä Intiassa. Nyt järjestetään kokouksia, joissa keskustellaan siitä, kuinka pääsemme seuraavaan vaiheeseen. Tämä on siis yleisesti lähestymistapamme kansainväliseen laajentumiseen.”