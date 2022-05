CoinCorner, kryptopörssi ja verkkolompakkotoimittaja, on ilmoittanut Bolt Card -korttinsa lanseerauksesta.

Bolt Card on kontaktiton Bitcoin (BTC) -kortti, joka saa virtansa Lightning Networkista (LN) ja lähikenttäviestinnästä (NFC).

Bolt Cardin avulla käyttäjät voivat hyödyntää Lightning Networkin, Bitcoiniin rakennettua Layer-2 (L2) -maksuprotokollaa, joka mahdollistaa halvat ja nopeammat tapahtumat sekä tehoa suorien maksujen suorittamiseen, napauttamalla korttia Lightning-laskua esittävää myyntilaitetta.

Announcing “The Bolt Card” 🧵

Visa? No

Mastercard? No

Lightning? Yes

The Bolt Card is an offline Lightning contactless card, powered by NFC, #Bitcoin Lightning and LNURL.

A global, open, permissionless, decentralised monetary network. pic.twitter.com/54UneVzG51

— Danny Scott ⚡ (@CoinCornerDanny) May 17, 2022