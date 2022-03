CoinJournal puhui CoinSmartin perustajan ja toimitusjohtajan, Justin Hartzmanin, kanssa hänen alustastaan ja sen kaikista vinkeistä. Justin on ollut utelias kryptoa kohtaan niin kauan kuin hän muistaa, ja oli ensimmäisen kerran krypton parissa vuonna 2008, kun hän sai Bitcoinin maksuvälineeksi projektiin, jonka hän teki rakentaessaan APP:ta asiakkaalle, joka ei voinut maksaa. Tuolloin Bitcoin oli uutta, eikä saatavilla ollut paljon tietoa.

Vuosien mittaan hän liittyi yhä enemmän kryptoon ja teki ensimmäisen kauppansa vuonna 2017 ollessaan lomalla Floridassa. Melko nopeasti kävi selväksi, että Kanadassa oli pulaa saatavilla olevista kryptokauppa-alustoista. Joten hän tapasi joidenkin lapsuuden ystäviensä, Jeremyn ja Michaelin, kanssa ja käynnisti CoinSmartin ratkaisemaan juuri tämän ongelman.

Nykyään CoinSmart on kryptokaupankäyntialusta, jonka pääkonttori on Torontossa, ja yksi harvoista säännellyistä kryptokaupankäyntialustoista Kanadassa. CoinSmart on myös Kanadan ainoa julkisesti noteerattu ja täysin säännelty kryptokaupankäyntialusta sekä Frankfurtin pörssi. He ovat saaneet sääntelytoimiluvan Ontarion arvopaperikomissiolta sekä muilta Kanadan sääntelytoimikunnilta.

CoinSmart on myös yksi kahdesta kryptokaupankäyntialustasta, jotka vastaanottavat markkinapaikkarekisteröinnit Kanadassa, jolloin kanadalaiset voivat ostaa ja myydä kryptotuotteita suoraan ja turvallisesti säännellyllä alustalla. CoinSmartin tehtävä on yksinkertainen – tehdä kryptoista kaikkien saatavilla olevia. He tekevät tämän yksinkertaistamalla käyttökokemusta, hankkimalla oikeat sääntelylisenssit toimiakseen turvallisesti, tarjoamalla oppimistyökaluja ja käteviä krypto-oppaita GetSmart-keskuksessa sekä tukemalla asiakkaitamme ympärivuorokautisella monikanavatuella.

Mitkä ovat olleet liikkeellepaneva voima CHL:n kanssa työskentelyssä muiden alojen tai organisaatioiden sijaan?

CHL:n maantieteellisen kattavuuden ja läsnäolon tavoite on linjassa kanssamme. Kun päätimme tehdä yhteistyötä urheiluorganisaation kanssa, halusimme työskennellä jonkun kanssa, jonka kattavuus ulottui koko Kanadaan, verrattuna kokonaisuuteen, joka palveli vain yhtä kaupunkia tai maakuntaa.

Toinen seikka, joka veti meidät CHL:ään, on se, että se on hyvin yhteisökeskeistä, mikä vastaa brändiarvojamme olla saavutettavissa ja kanadalainen. Ja lopuksi, koska urheilualalla on kova kilpailu, se on meille aina jännittävä paikka olla mukana. Meidän kaltaiset kryptokaupankäyntialustat nauttivat volatiliteetista, joten odotamme hyvää synergiaa urheilufanien ja krypto-harrastajien välillä.

Selvitä, miltä kumppanuksesi CHL:n kanssa näyttää; miten se hyödyttää sekä pelaajia että kannattajia, ja mitä voimme odottaa tältä yhteistyöltä? Entä paikallinen yhteisö?

Aivan kuten CHL, CoinSmart on ylpeä kanadalainen. Tämän usean kauden välisen kumppanuuden aikana haluamme hyödyntää jääkiekon ystävien urheiluhenkeä ja kouluttaa heitä kryptokaupan suhteen, koska urheilulla ja kryptolla on pitkäaikainen suhde maailmanlaajuisesti. Teemme tämän sitouttamalla faneja bränditietoisuuteen, lahjoihin, kilpailuihin ja sisältömarkkinointiin. Mitä tulee paikalliseen yhteisöön, kansallisen ylpeyden tunne on ehdottomasti asia, jota haluamme edistää, joten olipa kyseessä suosikkitiimisi tai haluamasi kryptokaupankäyntialusta, olemme täällä varmistaaksemme, että se on 100 % kanadalainen kokemus.

Urheilukumppanuudet kryptoalalla ovat olleet kasvussa viime aikoina. Aiotteko siirtyä pidemmälle tälle alalle lisäämällä kumppanuuksia, mainontaa jne?

Tämä on asia, jota pohdimme aktiivisesti. Jossain vaiheessa kryptoteollisuus kuitenkin kyllästyy, koska kirjaimellisesti jokaisella urheilulajilla tai liigalla on krypto-sponsori. Seuraamme näkymiä tiiviisti ja pidämme yleisömme ajan tasalla tulevista yhteistöistä ja kumppanuuksista.

Sanot, että sinun tehtäväsi on tehdä kryptomaailmasta helpommin saavutettavissa oleva ja kouluttaa ihmisiä aiheesta. Onko sinulla yhteyttä tähän ideologiaan ja siihen, että olet valinnut työskennellä opiskelija-ikäisistä nuorista koostuvan CHL:n kanssa?

Vaikka pelaajat ovat opiskelija-ikäisiä, suurin osa faneista on hieman vanhempia. Haluamme kuitenkin saada nuoremmat ihmiset tietoisiksi kryptosta varhaisessa vaiheessa, jotta he valitsevat CoinSmartin, kun he ovat valmiita ja heillä on käytettävissään rahaa sijoittaakseen kryptoon.

Puhutko jännittävistä kampanjoista, joita on suunnitteilla, mitä voit tarkentaa tällä hetkellä?

Julkaisemme hyvin pian CryptoSpinin, ennennäkemättömän kryptopelin CHL-sovelluksen sisällä, jonka avulla fanit voivat pyörittää mahdollisuuden voittaa viikoittain ja kuukausittain pääpalkinnon. Viikoittainen ja kuukausittaiset palkinnot ovat 250 dollaria ja 1 000 dollaria, ja pääpalkintona on yksi Bitcoin, joka jaetaan kauden lopussa. Koko kumppanuuden keston ajan annamme myös kaikille CHL-faneille 30 dollaria Bitcoinissa rekisteröitymisestä CoinSmartiin ja ensimmäisen 100 dollarin talletuksen tekemisestä.

Voitko kommentoida sääntely-ympäristöä? Yrityksesi on rekisteröity Ontarion arvopaperikomission rekisteriin, kun taas kilpailijat, kuten Crypto.com, eivät. Silti Crypto.com pystyy koukistamaan taloudellisia lihaksiaan ja tekemään kumppanuussopimuksia Montreal Canadiensin kanssa. Ympäri maailmaa tarkasteltuna näyttää siltä, että suurten ja sääntelemättömien pelaajien (taas Crypto.com) tulos koskee PSG:tä ja LA Lakersin kodin nimeämisoikeuksia.

Franchising-yritykset ja liigat ottavat mielestämme riskin toimiessaan yhteistyössä sääntelemättömien pörssien kanssa. On täysin mahdollista, että Crypto.comin kaltaiset yritykset eivät ole tervetulleita kaupunkeihin tai provinsseihin, joissa he tällä hetkellä sponsoroivat tiimejä, mikä asettaa paineita heidän rakentamilleen kumppanuuksille.

Katsokaa vain FTX:ää ja Binancea, koska niiden oli paettava Ontariosta, koska he eivät ole saavuttaneet säänneltyä asemaa tähän mennessä. Mielestäni kaikissa säännellyissä ympäristöissä on tärkeää, että myös mainontaa valvotaan ja säästetään niille, jotka noudattavat. Meidän ei pitäisi sallia sääntelemättömien yritysten, jotka eivät voi toimia alueella, mainostaa vain siksi, että niillä on hyvä rahoitus. Tässä on kyse reilun ja tasapainoisen pelikentän luomisesta. Tämä ei koske vain kryptoa, vaan laajemmin säänneltyjä toimialoja.

Mihin näet krypton ja urheilun menevän lyhyellä ja pitkällä aikavälillä? Ja mihin CoinSmart sopisi? Eli lisää sponsorointia, urheilukohtaisten tokenien lanseeraus, NFT:n osallistuminen jne.

Odotamme varmasti lisää sponsoreita, kyllästymiseen asti. NFT:t tulevat olemaan uusia kaupankäyntikortteja, tämä on jotain, jota olemme jo alkaneet nähdä urheilun ekosysteemeissä. Toinen jännittävä alue on tavaroiden, lippujen jne. kryptomaksujen mahdollistaminen. CoinSmartissa pidämme silmällä monia tällaisia mielenkiintoisia mahdollisuuksia, ja valitsemme seuraavan tien niin kauan kuin se palvelee tehtäväämme ja yhteisöämme.