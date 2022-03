Intian ehdotettu kryptoverotuslaki tulee voimaan 1. huhtikuuta tänä vuonna.

Intian suurimman kryptopörssin, CoinSwitch Kuberin, perustaja ja toimitusjohtaja Ashish Singhalin mukaan maan kryptoverolaki merkitsee "askelta taaksepäin".

Singhal ilmaisi pettymyksensä maanantaina viranomaisten selvennyksestä kryptoverolaista, jonka on määrä tulla voimaan 1. huhtikuuta 2022.

Intia julkisti kryptovaluuttaverolakinsa helmikuussa, ja se paljastaa 30 prosentin veron kaikista digitaalisen omaisuuden siirroista. Kaikkiin kryptomaksuihin oli myös sovellettava 1 %:n vähennys, joka peritään lähteellä.

Vaikka kryptoyhteisö huomautti korkeista veroista, se huomioi maan "kryptovaluuttoja koskevan tunnustuksen". Mutta maanantaina useimmat kryptosijoittajat järkyttyivät valtiovarainministeriön selvitysilmoituksesta.

Ministeriön mukaan Intia aikoo verottaa jokaista kryptosijoitusta erikseen, mikä toistaa tosiasian, että yhden sijoituksen voittoja ei voida käyttää toisen sijoituksen tappioiden korvaamiseen. Se tarkensi myös, että kryptolouhintaan liittyviä infrastruktuuri-kustannuksia ei lasketa hankintakustannuksiksi.

Kryptouutisalusta Coin Crunch Indian perustaja tiivisti yhteisön turhautumisen twiitissään.

If you made loss in Bitcoin, you cannot set it off with profit in Ethereum. The new taxation law was clarified in parliament today.

My suggestion is to sell everything you have before March 31, 2022. And start fresh from April 2022.

Cost of mining cannot be deducted too! pic.twitter.com/pfSGPAOFBO

— Naimish Sanghvi (@ThatNaimish) March 21, 2022