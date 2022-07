Identiteetin käsite on kryptovaluutoissa melko polarisoiva käsite. Ihmiset unohtavat toisinaan, että Bitcoin kasvoi Internetin kapeasta kulmasta, joka syntyi ultra-libertaristisista ihanteista, joissa itsemääräämisoikeus, nimettömyys ja riippumattomuus ovat keskeisiä opinnäytetyössä.

Tietysti kryptovaluutta on mukana Bitcoinin ulkopuolella, ja nykyään tarjolla on lukuisia erilaisia näkemyksiä ja tuhansia projekteja – joillakin on samanlaiset tavoitteet, joillakin erilaiset.

Concordium on kerroksen 1 lohkoketjuprojekti, joka upottaa salatun tunnuksen jokaiseen verkossa tapahtuvaan tapahtumaan. Tämä on kiehtovaa, koska se on vastoin sitä, mitä jotkut kuvailevat alkuperäiseksi Bitcoin-visioksi.

Istuimme alas minipodcastissa Concordiumin toimitusjohtajan, Lone Fonss Schroderin, kanssa saadaksemme paremman käsityksen tästä. Hän sanoo, että ”useita transaktioita toteutuu, koska et tiedä kenen kanssa olet tekemisissä”, ja väittää, että kyseinen identiteetti on elintärkeää luottamuksen luomiseksi kryptotilaan.

Keskusteltiin myös muista aiheista, kuten siitä, onko sääntely positiivinen asia (toinen asia, joka voi saada maksimaaliset paikat), hajauttamisen vahvuuksista ja nykyisestä markkinaympäristöstä, ja vaikka aikarajoitukset estivät Dania ja Joeta kaivautumasta Schroderin vastauksiin liian syvälle, ne otetaan seuraavan kerran asialistalle.

Voit kuunnella podcastin Spotifysta täältä