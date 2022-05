Copper-julkaisualusta YGG SEA -tokenin IDO:lle

Copper launchpad isännöi tulevaa $SEA-tokenin alkuperäistä DEX-tarjousta (IDO), joka on YGG subDAO Yield Guild Games Kaakkois-Aasian hallinnoima. CoinJournal oppi kyseisen lehdistötiedotteesta.

Huutokauppa käynnissä 9.–14.5

$SEA hallintotokenin huutokauppa alkaa Copper-alustalla 9. toukokuuta klo 15.00 (UTC) ja jatkuu 14. toukokuuta asti. Tokenin tarjonta on rajattu yhteen miljardiin, josta 7,5 % (75 miljoonaa) on varattu IDO:n julkiseen myyntiin. Tarjoukset alkavat 0,50 dollarista per SEA.

Irene Umar, YGG SEA:n perustaja, kiitti peliyhteisöä auttamisesta saavuttamaan tämän virstanpylvään:

”IDO on ainutlaatuinen tilaisuus arvostaa yhteisömme ehdotonta tukea. Olemme siellä missä olemme yhteisön ansiosta, ja haluaisimme yhteisön omistavan palan YGG SEA:ta IDO:n kautta. DYOR, voin vain sanoa: se, mitä näet tänään, on vasta alkua sille, mitä tulevina kuukausina tapahtuu.”

Likviditeetin käynnistäminen on helppoa

Koska yhteisö on YGG SEA:n ytimessä, kilta on sitoutunut antamaan kaikille mahdollisuuden ja aikaa osallistua IDO:han reilulla ja läpinäkyvällä tavalla.

Kuparilaukaisin on käyttäjäystävällisin ja hajautetuin tapa osallistua Balancerin Liquidity Bootstrapping Pools -ohjelmaan, mikä mahdollistaa tokenien puolueettoman jakelun kaikille sidosryhmille.

$SEA antaa yhteisön jäsenille mahdollisuuden lisätä GameFi- ja muiden NFT-laitteiden mahdollisuuksia sallittujen luetteloon. Se antaa heille myös oikeuden äänestää hallintoehdotuksista, ekosysteemipalkkioiden jaosta ja parhaista ominaisuuksista tai palkkioista yhteisön tarpeisiin.

Copperin julkaisu mahdollistaa puolueettoman token-jakelun, reaaliaikaisen hinnan selvittämisen sekä avoimen ja lupavapaan osallistumisen.

YGG SEA on alueen johtava pelikilta

YGG subDAO on investoinut lähes 80 projektiin marraskuusta 2021 lähtien. Suuri määrä pelejä julkaistaan vuonna 2022, kun taas kymmenen on jo tullut killan jäsenten saataville. YGG SEA:lla on toimistot Thaimaassa, Indonesiassa, Vietnamissa ja Malesiassa.

Mikä Copper on?

Copper on avoin, läpinäkyvä ja käyttäjäystävällinen tapa osallistua Balancer Liquidity Bootstrapping Pools -ohjelmaan.

Mikä tahansa yhteisö voi helposti käynnistää idean likviditeetin ja hinnanmuodostuksen. Copperin tehtävänä on auttaa tekemään LBP:t kaikkien ulottuville.