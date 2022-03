Kryptovaluutta COS, joka toimii BNB Beacon Chain (BEP2) -alustalla, nousi 24 % uutisten johdosta, että http://COS.TV ei ole enää betavaiheessa, muun positiivisen kehityksensä ohella. Kyseinen tieto julkaistiin virallisesti heidän virallisen Twitter-sivujensa kautta.

Tämä lyhyt artikkeli selvittää mikä COS on, kannattaako siihen sijoittaa ja mitkä ovat parhaat paikat ostaa COS nyt.

Parhaat paikat ostaa COS nyt

Binance

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Osta COS Binance tänään

Swapzone

Swapzone on krypto-vaihto-aggregaattori, joka toimii yhdyskäytävänä Cryptocurrency yhteisön ja Exchange Servicesin välillä. Swapzone pyrkii tarjoamaan kätevä käyttöliittymä, turvallinen käyttäjävirtaus ja kristallinkirkkaat tiedot käyttäjille löytää parhaat valuuttakurssit koko Cryptocurrendy Market.

Osta COS Swapzone tänään

Mikä COS on?

COS on Contentosin alkuperäinen token, alusta, jonka tavoitteena on rakentaa hajautettu digitaalinen sisältöyhteisö. Niiden tehtävänä on tuottaa, jakaa, palkita ja vaihtaa sisältöä vapaasti, mutta tekijöiden oikeuksista tinkimättä.

Ekosysteemi pyrkii kannustamaan sisällöntuotantoa ja maailmanlaajuista monimuotoisuutta sekä palauttamaan käyttäjille heidän sisällön arvonsa ja oikeudet.

Contentoksen käyttäjillä on luottopisteet, jotka lasketaan heidän panoksensa perusteella. Saamalla korvausta työstään käyttäjiä kannustetaan jakamaan ja mainostamaan sisältöä oikealle yleisölle.

Luomisarvo ja palkkiot ovat läpinäkyviä ja avoimia hajautetun tulojärjestelmän avulla. Tekijänoikeustapahtumien ja autentikoinnin täyden jäljitettävyyden varmistamiseksi ekosysteemi käyttää uusinta lohkoketjuteknologiaa.

Pitäisikö COS ostaa tänään?

COS saattaa olla tuottoisa sijoitus, mutta käytä aikaa lukeaksesi ainakin useita eri hintaennusteita johtavilta analyytikoilta, tehdäksesi markkinatutkimusta ennen sitoutumista. Ota kaikki sijoitusneuvot vastaan maalaisjärjellä.

COS – hinnan ennuste

GOV Capital on varsin nousujohteinen. He ennustavat, että COSin arvo on 0,04 dollaria vuodessa, mikä on noin neljä kertaa sen nykyinen arvo. Viiden vuoden kuluttua COS vaihtaa omistajaa 0,14 dollarilla.

COS sosiaalisessa mediassa