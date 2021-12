Live Circuits of Value (COVAL) tokenin hinta on tänään 0,15 dollaria ja sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 29,6 miljoonaa dollaria. COVAL on noussut 6,97 % viimeisen 24 tunnin aikana. Viikko sitten sen arvo nousi Coinbase-listaukseen liittyvien uutisten myötä. Sen nousu on tällä hetkellä hiipumassa. Jos luulet, että on oikea aika ostaa tämä mielenkiintoinen token, katso tämä opas.

Parhaat paikat ostaa COVAL nyt

Koska COVAL on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa COVAL nyt seuraavasti:

1. Osta ETH säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten eToro ›

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä ETH yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Uniswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa ETH -kolikkosi COVAL -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien COVAL -kolikot.

Mikä on COVAL?

Circuits of Value (COVAL) on Ethereum-lohkoketjun kryptovaluutta, jonka kokonaistarjonta on tällä hetkellä 1,2 miljardia ja liikkeellä oleva määrä 1 miljardi. Tällä hetkellä sillä käydään kauppaa 16:sta aktiivisella alustalla. Virallisen verkkosivuston mukaan, COVAL mahdollistaa eri lohkoketjutokenien yhdistämisen yhdeksi tokeniksi. Se tarjoaa pääsyn kaupattaviin DeFi-pooleihin ja mahdollisuuden tehdä mistä tahansa tokenista yksityisyyden suojakeino sekä tehdä kaupattavia portfolioita.

Pitäisikö minun ostaa COVAL tänään?

COVALin hinta nousi pilviin viikko sitten, kun uutinen Coinbase-listauksesta tuli julki. Sen kasvu on kuitenkin hidastunut sen jälkeen. Tee aina ennen sijoittamista tutkimusta äläkä sijoita enempää kuin sinulla on mahdollisuus menettää.

COVALin hintaennuste

Viikko sitten COVALin valtava volyymi nosti sen arvon. Token nousi vaikuttavat 260 % ja hinta nousi lähes 7 senttiin. Vuoden 2022 loppuun mennessä Digital Coin Price odottaa sen hinnan nousevan 15 senttiin. Gov Capitalin ennuste joulukuulle 2022 on laskusuuntainen, vaivaiset 2 senttiä. Siitä huolimatta COVAL on edelleen nousujohteinen nykyiseen hintaansa nähden.

COVAL sosiaalisessa mediassa