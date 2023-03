Cronoksen hinta elpyy samalla kun Metacade on hurjassa nousussa

Vuodesta 2023 näyttää tulevan vuosi, jolloin kryptomarkkinat alkavat elpyä vuoden 2022 pitkien ja vaihtelevien haasteiden jälkeen. Jotkin altcoinit, kuten Cronos (CRO), osoittavat jo nyt merkkejä paranemisesta, ja niiden hinnat ovat nousseet vuoden 2023 alkukuukausina, mikä saa analyytikot ennustamaan parempia aikoja kryptovaluutoille kautta linjan.

Eräs kolikko, joka näyttää ylittävän muut markkinoiden parantuessa vuoden 2023 aikana, on Metacaden MCADE-token. Tässä kerrotaan, miksi Metacade tähtää korkealle ja tarjoaa sijoittajille jännittävän mahdollisuuden vuonna 2023 ja siitä eteenpäin.

Mikä on Metacade?

Metacade rakentaa metaversumin merkittävintä virtuaalista pelihallia, jossa on laaja valikoima klassisia ja moderneja P2E-pelejä (play-to-earn). Metacade on suunnattu peliharrastajille ja kryptofaneille, ja sen tarkoituksena on houkutella puoleensa kasvava verkkoyhteisö, joka pyrkii viemään Web3-pelimaailmaa eteenpäin. Ethereum-lohkoketjun varaan rakennettu Metacade tarjoaa satunnaisille pelaajille ja kokeneille verkkoturnauksissa kilpaileville ainutlaatuisen mahdollisuuden pelata, ansaita ja toimia reaaliaikaisesti vuorovaikutuksessa.

Metacaden tehokkaan P2E-infrastruktuurin avulla käyttäjät voivat saada kryptopalkintoja aktiivisesta osallistumisesta ja yhteisönsä rakentamisesta. Create2Earn-järjestelmä kannustaa sosiaaliseen sitoutumiseen keskuksen kanssa tarjoamalla kannustimia joka kerta, kun joku julkaisee sisältöä sen eri osa-alueilla. Oli kyse sitten osallistumisesta live-keskusteluihin tai Reddit-tyylisille alafoorumeille, peliarvostelujen kirjoittamiasesta tai pelivinkkien jakamisesta, on ilmeistä, että on tarjolla monia tapoja, joilla käyttäjät voivat ansaita passiivista tuloa toimiessaan vuorovaikutuksessa Metacaden kanssa.

Metacaden lukuisista monipuolisista ominaisuuksista ehkä jännittävin on sen uraauurtava Metagrants-järjestelmä, jonka luvataan nostavan GameFin uusiin ulottuvuuksiin ja kannustavan jäseniä ottamaan täyden vastuun keskuksen suunnasta.

Vuoden 2023 kolmannesta neljänneksestä alkaen kehittäjät voivat saada rahoitusta Metagrantin muodossa tukeakseen uusien, yksinomaan Metacadelle suunnattujen pelien kehittämistä. Hakemukset kootaan yhteen, ennen kuin MCADE-tokenien haltijat äänestävät suosituimmasta ideasta. Voittajaideat siirtyvät kehitysvaiheeseen Metagrantin tuella. Ensimmäinen peli ilmestyy Metacaden virtuaaliseen pelihalliin vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kuinka MCADE toimii?

MCADE-token on Metacaden jännittävän etenemissuunnitelman taustalla oleva hallinto- ja hyödyketoken, joka tukee kaikkea kehitystä ja transaktioita alustalla. Samalla kun tulot virtaavat useista sisäisistä ja ulkoisista lähteistä monen allekirjoittajan omaan lompakkoon, liikkeelle on laskettu rajoitettu määrä MCADE-tokeneita kolikoiden arvon säilyttämiseksi.

Yhteisön jäsenet osallistuvat alustan ylläpitoon ja toimintaan useiden eri reittien kautta. Compete2Earn-järjestelmä on tokenien panostusohjelma, jossa käyttäjät panostavat MCADE-tokeneita osallistuakseen verkkoturnauksiin ja palkintojen arvontaan. Osallistujilla on mahdollisuus päästä osalliseksi merkittäviä palkintopotteja. Samaan aikaan MCADE-tokeneita käyttävät myös pelaajat, jotka haluavat tutustua alustan maksulliseen pelivalikoimaan.

Ulkopuolinen rahoitus tulee yrityksiltä, jotka haluavat ostaa mainostilaa alustalta, käyttää Metacaden launchpad-työkalua julkaistakseen omia nimikkeitään ja julkaista uramahdollisuuksia työpaikkataululla vuoden 2024 ensimmäisestä kvartaalista alkaen.

MCADE:n hintaennuste

Presalen betavaiheen 0,008 dollarilla aloittaneen tokenin hinta on nyt noussut 0,017 dollariin presalen 6 vaiheessa. Vain kymmenessä viikossa Metacade keräsi yli viisi miljoonaa dollaria – sijoitus, joka on noussut 9,1m dollariin nykyisellä presale-kierroksella. Kun presale päättyy ja MCADE saapuu keskitettyihin ja hajautettuihin pörsseihin, tokenin arvo on 0,02 dollaria.

Ennusteiden mukaan MCADE:n arvo nousee tässä vaiheessa räjähdysmäisesti, kun kilpajuoksu tokeneista kiihtyy. Analyytikot ennustavat, että MCADE voi nousta 0,30 dollariin vuoden 2023 loppuun mennessä ja kahteen dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä, sillä Metacade on ratkaisevan tärkeä Web3-pelaamisen eteenpäin viemisessä. Pitkän aikavälin arvo sijoittajille on ilmeinen, sillä ennusteiden mukaan kolikko saavuttaa viiden dollarin arvon vuoden 2023 loppuun mennessä.

Mikä on Cronos (CRO)?

Cronos on hajautettu avoimen lähdekoodin julkinen lohkoketju, joka on suunniteltu tuottamaan energiatehokkaita lohkoketjutransaktioita ja takaamaan samalla edulliset ja nopeat toiminnot. Alustan tavoitteena on tukea dApp-, DeFi-ratkaisujen ja GameFi-nimikkeiden luojia matkalla avoimen metaversumin tuottamiseen.

CRO-kolikko aloitti yhtenä suurimmista keskitetyistä kryptopörsseistä tunnetun Crypto.comin kolikkona. Ekosysteemi on suunniteltu suojaamaan käyttäjiä vilpillisiltä veloituksilta samalla, kun sijoittajat voivat käydä kauppaa Crypto.comissa alennushintaan maksamalla transaktiomaksut CRO-tokeneilla.

Crypto.comin erinomaisten kaupankäynti-, maksu- ja DeFi-ratkaisujen ansiosta CRO-tokenin haltijat saavuttavat hyötyjä omistuksellaan. Samalla haltijoilla on myös mahdollisuus toimia validoijana Crypton lohkoketjussa ansaiten passiivista tuloa jokaisesta alustalla tehdystä transaktiosta.

CRO:n hintaennuste

Cronosin kurssi on tällä hetkellä 0,0796 dollaria, mikä on yli 90 % alhaisempi kuin sen kaikkien aikojen korkein kurssi 0,96 dollaria, joka kirjattiin nousukauden huipulla marraskuussa 2021. Erinomainen uutinen Cronos-tokenin haltijoille on se, että analyytikot ennustavat merkittävää kasvua tämän hetken ja vuoden lopun välisenä aikana.

CRO:n ennusteet vuodelle 2023 viittaavat siihen, että kolikko voi saavuttaa 1,07 dollaria vuoden loppuun mennessä, kasvaa 1,44 dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä ja uhata mahdollisesti viiden dollarin rajaa vuoden 2030 loppuun mennessä. Tämä merkitsisi valtavia voittoja Cronosin nykyiseen arvoon nähden.

MCADE vs. CRO – kumpi on parempi sijoitus?

Sekä Metacade että Cronos ovat sijoittajille houkuttelevia sijoituskohteita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, ja ne tarjoavat potentiaalisesti mittavia tuottoja. Paras sijoitusvalinta näyttää olevan MCADE, koska sen monipuolinen projektisuunnitelma lupaa pitää alustan kehittyvänä ja edistää samalla laajempaa kehitystä ja innovaatiota laajemmalla lohkoketjupelaamisen sektorilla.

Presalen odotetaan myyvän loppuun nopeasti, joten sijoittajien kannattaa ostaa MCADE-tokeneita nyt maksimoidakseen potentiaalisen tuottonsa ja välttääkseen jäämästä paitsi tästä erinomaisesta tilaisuudesta.