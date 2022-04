Cronos (CRO) saattaa kokea 15 prosentin korjauksen lähipäivinä

Cronos (CRO) on jatkanut kamppailuaan, säilyttääkseen viimeaikaisen nousunsa. Toivottiin, että kolikko lopulta onnistuisi ylittämään 0,50 dollaria, mutta vaikka härät painoivat sen rajaan, CRO epäonnistui. Kolikko tarkastelee nyt suuren korjauksen mahdollisuutta. Tässä on mitä sinun tulisi tietää:

Kaaviossa näkyy vakava suhteellisen voimaindeksin poikkeama, joka voi viitata takaisinvetoon

CRO hylättiin myös 0,50 dollarissa, kun nousuvauhti hiipui

Kolikko on menettänyt noin 6 % viimeisen 24 tunnin aikana, ja lisää on tiedossa

Tietolähde: Tradingview

Cronos (CRO) – Miksi 15 % on uskottava

Kahden viime viikon tasaisen nousun jälkeen, CRO on näyttänyt useita laskevia teknisiä signaaleja. Ensinnäkin näyttää siltä, että kolikon yläpuolella on tällä hetkellä 0,48 dollarin yläraja. Itse asiassa CRO on yrittänyt ylittää 0,50 dollarin rajan jo viisi kertaa, mutta se on epäonnistunut.

On selvää, että kolikolla ei ole tällä hetkellä nousuvauhtia, ja ainoa suunta on alas. RSI-ero viittaa myös siihen, että takaisinveto tapahtuu milloin tahansa. Odotamme CRO:n vetäytyvän kohti 0,43 dollaria tulevina päivinä, kun se yrittää luoda kysyntää.

Jos härät eivät pysty nostamaan hintaa takaisin ylös, CRO laskee pohjaan noin 0,41 dollarissa. Jos kolikko kuitenkin onnistuu jollakin tavalla rikkomaan 0,50 dollarin rajan, tämä analyysi tulee mitättömäksi. Emme kuitenkaan näe tämän tapahtuvan lähipäivinä.

Miksi CRO on kamppaillut yli 0,50 dollarin?

Toistaiseksi 0,50 dollarin taso on osoittautunut CRO:n vaikeimmaksi rajoitukseksi. On todennäköistä, että tämä on pohjimmiltaan psykologinen este.

Koska kolikko on epäonnistunut niin monta kertaa, useimmat treidaajat ottavat mieluummin noin 0,50 dollarin voiton sen sijaan, että he kohtaisivat vakavia kiihtymisriskejä.