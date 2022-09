Rahoituspiireissä ei ehkä ole polarisoivampaa aihetta kuin kryptovaluutta.

Joillekin lohkoketju-käsite on täyttä ajanhukkaa, eikä se sovellu mihinkään muuhun kuin arvottomien kryptovaluuttojen rakentamiseen, joilla treidaajat voivat spekuloida. Kääntöpuolena on kuitenkin se, että alalle virtaa yhä enemmän rahaa, resursseja ja älykkäitä mieliä huolimatta karhumarkkinoista, joilla tällä hetkellä olemme.

Haastattelimme Crypto Academyn toimitusjohtajaa, Granit Mustafaa, saadaksemme hänen ajatuksiaan karhumarkkinoiden jatkumisesta, krypton pitkän aikavälin tulevaisuudesta, sen polarisoituvasta luonteesta ja monesta muusta.

Coinjournal (CJ): Oletko huomannut, että uudet aloittelijat kryptoalalla saavat joskus vaikutelman siitä, kuinka monimutkaisia ja teknisiä tietoja tarvitaan lohkoketjun ymmärtämiseen?

Granit Mustafa (GM): Ehdottomasti. Vaikka monilla yritysten johtajilla on ajatuksia yritysten pyörittämisestä ja ne luottavat asiantuntijoihin alakohtaisen teknisen tietämyksen saamiseksi, syvä ymmärrys ennakoimattomasta toimialasta näyttää olevan avaintekijä mahdollisten treidaajien, sijoittajien ja yrittäjien pelottelussa.

Institutionaalisille ja yksittäisille osallistujille voi olla pelottavaa yrittää saavuttaa jotain tällä alalla. Toisaalta on niin paljon ihmisiä, jotka haluavat palan uudesta ja nopeasti kehittyvästä toimialasta, että he sukeltavat pää edellä ilman kaikkea tietoa.

Siitä huolimatta, vaikka tekniset seikat ja tekniikka itsessään eivät ole kovin monimutkaisia, lohkoketjun ja kryptovaluuttojen taustalla oleva konsepti on myöhemmin melko yksinkertainen, mikä mielestäni pakottaa ihmiset osallistumaan joka tapauksessa.

Parhaassa tapauksessa sitoutuminen toimialaan tarjoaa käytännön tietoa lohkoketjun sisäisestä toiminnasta ja alan dynamiikasta. Pahimmassa tapauksessa kiirehtiminen voi kuitenkin olla haitallista asianosaiselle, jos hänen huolellisuus puuttuu.

CJ: Suuri osa kryptoista on edelleen varsin polarisoivaa, ja jotkut sanovat, että kaappausprojekteja on liikaa, ja toiset sanovat, että se mullistaa tunnetun talouden. Miksi luulet, että on olemassa niin laaja valikoima tuloksia?

GM: Kuten kaikilla muillakin toimialoilla, on niitä, jotka uskovat täysin teknologian tai nousevien teollisuudenalojen uutuuden ja soveltamisen mahdollisuuksiin, ja niitä, jotka vastustavat sitä tuntemattoman pelon vuoksi.

Tiedämme, että rahoitusmarkkinoilta on aina ollut matonvetoa ja ponzi-suunnitelmia, tiedämme, että tämän digitaalisen aikakauden syntymisen jälkeen on tapahtunut useita tuhoisia hakkereita ja monia muita rikollisia toimia jokaisella alalla. Tämä tarkoittaa, että jokainen vallankumouksellinen keksintö tai innovaatio, tai tässä tapauksessa häiritsevä tekniikka, on kaksiteräinen miekka.

Päinvastoin, on niitä, jotka näkevät lasin puoliksi täynnä ja uskovat täysin tekniikan mahdollisuuksiin paitsi helpottaa ihmisten elämää, myös torjua juuri niitä rikoksia, joita ei-uskovat lakkaamatta osoittavat.

Näiden odotusten laaja kirjo johtuu siitä tosiasiasta, että teknologialla on laaja käyttötarkoitus, ja hyvässä tai pahassa, tämän laajan leviämisen edut tuovat myös joitakin puutteita, jotka on korjattava ennemmin tai myöhemmin.

CJ: Luuletko, että tällä hetkellä näkemämme karhumarkkinat saavat jotkut uudet tulokkaat lähtemään alalta lopullisesti?

GM : Ehdottomasti. Haluaisin ajatella karhumarkkinoita haastavien osallistujien liikkeellepanevana voimana. Härkä- ja karhumarkkinat edustavat markkinoiden perussykliä, eikä se ole mitään uutta. Tämä toistuva kierre on ollut läsnä markkinoiden toiminnan alusta lähtien, eikä se suoraan sanottuna katoa koskaan.

Pelko markkinoilla on tällä hetkellä varsin merkittävä, mutta se on testikenttä niille, jotka uskovat ja tekevät järkeviä sijoituspäätöksiä tänä kriittisenä aikana, ja niille, jotka eivät kestä sitä ja päättävät keskittää huomionsa ja rahansa johonkin muuhun.

Olisi järkevää, että markkinoiden epäterve ja luonnoton kasvu merkitsisi myöhempää romahdusta, joka on yhtä äkillinen ja vakava. Vaikka markkinat ovat uudet ja epävakaat ja täynnä epävarmuustekijöitä, peruskäyttäytymiset ja käsitteet pätevät, vaikka epävarmuus onkin suurempi.

Otetaan esimerkiksi MicroStrategy. Yksi parhaista institutionaalisista sijoittajista, joilla on Bitcoin (BTC), kaikista odotuksista huolimatta toimitusjohtaja, Michael Saylor, sanoi, että ainoa tapa, jolla MicroStrategy likvidoisi Bitcoin (BTC) -omistuksensa olisi, jos Bitcoin (BTC) putoaisi 3 000 dollariin, ja että he asettaisivat muuta omaisuutta vakuudeksi sen sijaan, että päättäisivät myydä. Tämä on esimerkki alan omistajista, joita ohimenevä sykli ei pelkää.

CJ : Kerrot, että uskot kryptovaluutan olevan rahoituksen tulevaisuus verkkosivustollasi. Olen utelias, minkälaisen roolin näet Bitcoinilla tässä tulevaisuudessa?

GM: Tiimini ja minä seisomme täysin väitteen takana, että lohkoketju ja kryptovaluutat määrittelevät ehdottomasti uudelleen digitaalisen rahoituksen.

Vastoin yleistä käsitystä, säännökset ovat erittäin tärkeitä helpottamaan ja nopeuttamaan maailmanlaajuista kryptovaluuttojen käyttöönottoa, mukaan lukien Bitcoin (BTC). Kasvavassa käytössä Bitcoin (BTC) vahvistaa rooliaan arvon säilyttäjänä sekä muodostaa oikean digitaalisen valuutan, kun institutionaalinen käyttöönotto kasvaa ja globaaleja maksuja helpotetaan lippulaivan kryptovaluutan kautta.

Bitcoinilla (BTC) on avainasema markkinoilla rajoitetun tarjonnan vuoksi ja juuri nyt karhumarkkinoiden aiheuttamien selvitysten vuoksi Bitcoin (BTC) on kypsä ottamaan vastaan. Ostamisen aika on nyt. Muutaman vuoden kuluttua monet ihmiset katsovat taaksepäin aikaa, jolloin Bitcoinilla (BTC) käytiin kauppaa 20 000 dollarilla, aivan samalla tavalla kuin he katsovat taaksepäin aikaa, jolloin he olisivat voineet omistaa Bitcoinin (BTC) 2 dollarilla.

CJ: Oletko yllättynyt alan kasvusta sen jälkeen, kun Crypto Academy lanseerattiin vuonna 2016?

GM : Olen iloinen, että ala on kasvanut, mutta en ole yllättynyt. Olen ollut alalla tarpeeksi kauan ymmärtääkseni sen mahdollisuudet laajalle levinneisiin käyttötarkoituksiin. Olen iloinen, että muu maailma on tarttunut alan uskoviin.

Päinvastoin, olin odottanut enemmän kasvua ja parempaa sääntely-ympäristöä lohkoketjuteknologian ja kryptovaluuttojen käyttöönoton helpottamiseksi, joten olen hieman pettynyt tältä osin.

Odotan kuitenkin, että Binance ja sen toimitusjohtaja, Changpeng Zhao (CZ), tärkeimpänä adoption kiihdyttäjänä kannustavat ja motivoivat hallituksia ja rahoituslaitoksia ympäri maailmaa sitoutumaan ja ryhtymään mukaan.

Coinjournal (CJ): Julkaiset paljon hintaennusteita verkkosivustollesi. Mikä on näiden ennätys, ja miten saat tällaiset ennusteet?

Granit Mustafa (GM): Perustamme hintaennusteemme markkinoiden yleiseen liikkeeseen, tärkeisiin indekseihin ja olotiloihin, kuten Fear and Greed -indeksiin, kryptovaluuttojen roadmap -karttoihin, markkinoiden hyväksyntään ja asiantuntijoiden mielipiteisiin analysoidaksemme ja esittääksemme tarkimman odotetun hinnan liikettä.