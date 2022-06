Kryptouhkapelit ovat lisääntyneet merkittävästi ympäri maailmaa, kun yhä useammat ihmiset kääntyvät kryptokasinoiden puoleen. Kuten muuallakin maailmassa, trendi on nopeassa vauhdissa Euroopassa, mukaan lukien Saksassa, jossa yhä useammat kauppiaat pitävät nykyisiä hallituksen määräyksiä liian rajoittavina ja mahdottomana hyväksyä.

Miksi yhä useammat pelaajat valitsevat kryptokasinon

Kryptokasinopelaajien määrän kasvu johtuu suurelta osin aloitteesta vapauttaa uusi rahapelilaki, joka ei yksinkertaisesti ole toiminut.

Esimerkiksi 1. heinäkuuta 2021 voimaan tulleessa tarkistetussa valtiosopimuksessa pelikierroksen maksimipanos on 1 €. Mutta vaikka monet online-kasinot ilman tätä 1 euron rajaa , niillä ei ole Saksan lisenssiä. Paikallisille kasino-operaattoreille laki asettaa monia muita rajoituksia, joiden vuoksi pelaajat etsivät muualta:

Operaattorit ovat velvollisia välittämään liittovaltion keskustietokantaan pelaajien pelikäyttäytymisen, mukaan lukien heidän talletuksensa ja panoksensa. Tämä seuranta on se, mikä on työntänyt monet kryptokasinoihin – offshore-kasinoihin, joiden liiketoiminta tapahtuu eksoottisilla saarilla, kuten Curacaolla – joissa he voivat pelata pseudo-anonyymisti.

Online-kasino-ohjelmistojätti SoftSwiss auttaa uusia pelaajia pääsemään kryptokasinoihin alasta ja kryptovaluutoista saadun rajallisen kokemuksen ansiosta.

SoftSwiss – Ohjelmisto kryptokasinoille

SoftSwiss perustettiin Valko-Venäjällä vuonna 2008, ja se kehitti alun perin ohjelmistoja huutokauppakamareille. Vuodesta 2021 lähtien yritys on kuitenkin keskittynyt ensisijaisesti online-kasino-ohjelmistoihin. Yrityksen teknologia tarjoaa moderneja, erittäin joustavia ratkaisuja, jotka kasino-operaattorit voivat helposti integroida alustoilleen.

SoftSwissillä on yli 800 työntekijää maailmanlaajuisesti, ja sen tekniikka on tällä hetkellä integroitu satoihin online-kasinoihin.

Hallitse fiatia ja kryptoja CoinsPaidilla

Kun krypton käyttöönotto yleistyi nopeasti ja sen käyttö online-kasinoissa yleistyi, SoftSwiss alkoi integroida virtuaalivaluuttoja maksumoduuleineen. Tiimi päätti myös kehittää lompakon – CoinsPaid.

CoinsPaid-lompakon tärkeimmät ominaisuudet

Yhteensopivuus : Lompakko on suunniteltu varmistamaan, että maksumoduulin ja kasinon väliset liitännät ovat 100 % yhteensopivia.

Usean valuutan tuki : CoinsPaid on kuuma lompakko, joka tukee tällä hetkellä 25 virtuaalivaluuttaa ja 40 fiat-valuuttaa.

Ei maksuja : Käyttäjät eivät maksa mitään maksuja kasinoille ja kasinolta tapahtuvista liiketoimista, lukuun ottamatta vastaavien kolikoiden ja tokenien louhintapalkkioita.

Sisäänrakennettu vaihto : Lompakossa on myös sisäänrakennettu kryptovaihto, joka tukee kaikkien tuettujen valuuttojen vaihtoa yhdellä napsautuksella.

Kryptosyöttö on tehty helpoksi

Kaikille online-kasinon vierailijoille, jotka joutuvat kosketuksiin virtuaalivaluuttojen ja kryptokasinoiden kanssa ensimmäistä kertaa, SoftSwissilla on täydellinen ratkaisu valmiina saman katon alla.

Varmasti ei ole ongelmia useimpien muiden lompakoiden kanssa. Täällä useimmat kuitenkin tulevat jälleen ”saksalaiseksi Micheliksi” ja haluavat saada kaiken yhdestä lähteestä. Tässä tapauksessa SoftSwiss tarjoaa loistavan yhden luukun kaikelle online-kasinolle.