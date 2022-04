Currency.com ilmoittaa Yhdysvaltoihin laajentumisestaan

Currency.com on laajentunut Yhdysvaltoihin, Coin Journal sai tiedon lehdistötiedotteesta. Yhdysvalloissa asuvat asiakkaat pääsevät pian käyttämään sitä verkossa.

Nopeasti kasvava globaali kryptopörssi ottaa lähiviikkoina käyttöön mobiilipohjaisen sovelluksen. Sen verkkosivusto on yhdysvaltalaisten asiakkaiden käytettävissä 1. toukokuuta 2022 alkaen.

Yhdysvaltalaiset asiakkaat voivat sijoittaa suosittuihin kryptoihin

Alustan yhdysvaltalainen versio antaa Yhdysvaltain asukkaille mahdollisuuden ostaa, pitää hallussaan ja sijoittaa huippukaupan arvoisia kryptovaluuttoja. Currency.com US on saatavilla 48 osavaltiossa ja alueella. Asiakkaat New Yorkissa ja Havaijilla pääsevät vaihtoon lähikuukausina.

Currency.comin Yhdysvaltain toimitusjohtaja, Steve Gregory, sanoi:

Laajentumisemme Yhdysvaltoihin on virstanpylväs Currency.comin kasvussa, kun esittelemme yksinkertaistetun, intuitiivisen verkkopohjaisen alustamme yhdelle maailman kypsimmistä kryptovaluuttamarkkinoista.

Pörssillä vahva globaali kasvu

Currency.comin laajentuminen Yhdysvaltoihin seuraa vahvaa globaalia kasvua. Sen kaupankäyntiaktiivisuus kasvoi 445 % v/y vuonna 2021. Kryptopörssissä tehdyt kaupat yhteensä nousivat 409 % samaisena ajanjaksona.

Gregory lisäsi:

Yhä useammat ihmiset ovat kiinnostuneita kryptovaluutoista, muutenkin kuin ohimennen. Koska Currency.com on valtuutettu ja lisensoitu tarjoamaan hajautettuja pääkirja-teknologiapalveluita, sillä on hyvät mahdollisuudet tukea sijoittajia heidän matkallaan. Voimakas kasvumme auttoi meitä laajentumaan uusille markkinoille, monipuolistamaan asiakkaillemme tarjoamamme tuote- ja ratkaisuvalikoimaa sekä työskentelemään tiiviissä yhteistyössä sääntelyviranomaisten ja kauppajärjestöjen kanssa varmistaaksemme, että tarjoamme asiakkaillemme turvallisen ostoympäristön, myydä ja vaihtaa kryptovaluuttoja.

Kryptolompakko ja nopeampi käyttöönotto

Currency.com US sisältää fiat-to-crypto-maksuyhdyskäytäviä, isännöidyn kryptolompakon ja yksinkertaistetun käyttöönottoprosessin. Asiakkaat Yhdysvalloissa ovat ensimmäisten joukossa, jotka hyötyvät nopeammasta ja yksinkertaisemmasta käyttöönotosta ja toteutuksesta.

Currency.comin fiat-to-crypto-ominaisuus tarjoaa joustavuuden tallentaa, ostaa ja sijoittaa suosittuja kryptovaluuttoja turvallisesti. Kryptolompakon avulla asiakkaat voivat ostaa tai myydä saumattomasti kryptovaluuttoja luottokorteilla tai linkittää Currency.com-tilinsä pankkitileihinsä.

Currency.com USA lanseeraa Bitcoinin, Ethereumin, Litecoinin ja Bitcoin Cashin kanssa lisäämällä kryptovaluuttoja ajan myötä.

Ei kompromisseja

Pörssi käyttää omaa koneoppimis-teknologiaa asiakkaidensa riskiprofiilien arvioimiseen, vaatimustenmukaisuudesta tinkimättä.