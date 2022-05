Decentralandin (MANA) voitot ovat olleet yksiä kryptoalan henkeäsalpaavimmista viimeisen päivän aikana. Kolikon arvo on nyt vahvistumassa, ja on mahdollista, että se voi ensi viikolla nähdä enemmän nousuliikkeitä. Tässä mitä sinun on hyvä tietää:

MANA on noussut lähes 60 % viikon alun kaatumisen jälkeen

Kolikko on nyt ylittänyt ratkaisevan yhden dollarin rajan

Härät pyrkivät testaamaan 1,5 dollaria lähipäivinä tämän viikonlopun konsolidoinnin jälkeen

Tietolähde: Tradingview

Voiko MANA uhmata kertoimia ja saavuttaa 1,5 dollaria?

Vaikka odotimme markkinoiden elpyvän hieman tämän viikon romahduksen jälkeen, MANA näyttää juuri räjähtäneen. Lisättyään lähes 60 % arvoa viimeisen 24 tunnin aikana, kolikko yrittää nyt vahvistua tärkeän yhden dollarin tason yläpuolelle.

Toistaiseksi asiat näyttävät hyvältä. Vaikka osa sijoittajista pelkääkin, että ralli voi korjaantua jyrkästi, jos hinta pysyy yli dollarin, ostajien luottamus riittää työntämään MANA:n kohti 1,5 dollaria. Lisäksi vauhti-indikaattorit, kuten RSI, näyttävät viittaavan siihen, että MANA:n äskettäinen juoksu ei ole vielä ohi.

Mutta on joitain tärkeitä haittatekijöitä, jotka on pidettävä mielessä. Ensinnäkin MANA on elpyessään päihittänyt laajemmat markkinat. Jos krypton arvo laskee hieman lähipäivinä, MANA:n tappiot voivat olla paljon suurempia verrattuna muihin suuriin kolikoihin. Lisäksi kyseinen metaversumi-token pysyy edelleen 50 ja 200 päivän EMA-linjojen alapuolella. Nämä kaksi pistettä osoittavat jäykkää ylöspäin suuntautuvaa vastusta, mikä tekee 1,5 dollarin idean epätodennäköiseksi lyhyellä aikavälillä.

Mitä tehdä MANA:lle juuri nyt?

Paras asia olisi vain katsoa. Kyllä, vaikka uskomme, että kolikko voisi testata 1,5 dollaria, riskit ovat edelleen valtavat.

Jos metaversumi-kolikko todellakin pystyy pitämään hinnan yli yhden dollarin maanantain alun kaupankäynnissä, kannattaa se ostaa ja kotiuttaa 1,5 dollarilla.