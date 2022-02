Jos etsit kahta suurinta metaversumi- ja play-to-earn -alustaa, sen on oltava Decentraland ja The Sandbox. Mutta kumpi niistä on parempi sijoitus? Molemmat ovat luotu Ethereum-verkossa.

Esteban Ordano ja Ariel Meilich kehittivät Decentralandin vuonna 2017 virtuaaliseksi alustaksi, sovellusten ja sisällön luomiseen sekä kaupallistamiseen. Sillä on kolme kolikkoa – MANA, LAND ja WEAR. Se on ensimmäinen lohkoketju-metaversumi, jota johtaa DAO. CoinFund, FBG Capital ja Digital Currency Group ovat sen yksiä merkittävimpiä sijoittajia, lukuun ottamatta kumppanuuksia, joita heillä on muun muassa Samsungin, Polygonin ja Cyberpunkin kanssa.

Sandboxin metaversumi julkaistiin yleisölle marraskuussa 2021 Arthur Madridin ja Sebastien Borgatin johdolla. Siinä on neljä tokenia – SAND, LAND, ASSET ja GAMES. Sen takana on yksi suurimmista sijoitusyhtiöistä, SoftBank. Sen tavoitteena on tehdä blockchain-pelaamisesta suosittua.

MANA on ERC-20-token, joka on poltettava LANDin ostamiseksi Decentralandissa, kun taas SAND on hyödyllisyys-token, jota käytetään liiketoimien suorittamiseen The Sandboxissa. Molemmat toimivat proof-of-stake -konsensusmenetelmällä. Vaikka The Sandboxilla on suunnitelmia perustaa DAO, jossa SAND toimii hallintotokenina, sitä ei ole vielä toteutettu.

Decentralandilla on 90 601 tonttia, kun taas The Sandboxilla on jo yli 160 000 tonttia. Vaikka LANDit ovat ERC-721-standardin mukaisia, The Sandbox käyttää myös ERC-1155-standardia. LANDit voivat muodostaa yksittäisiä tontteja, kartanoita ja alueita molemmissa metaversumeissa, lukuun ottamatta aukioita, joita on ainoastaan Decentralandissa.

SANDia myydään tällä hetkellä 4,07 dollarilla, 3,7 miljardin dollarin markkina-arvolla, kun taas MANA on arvoltaan 2,55 dollaria, 3,86 miljardin dollarin markkina-arvolla. Vaikka tämä viittaa siihen, että ihmiset sijoittavat MANAan enemmän kuin SANDiin, Decentraland ei ole niinkään pelialusta kuin mitä The Sandbox on. Tämä saattaa pitkällä aikavälillä työntää ihmisiä The Sandboxin suuntaan. Lisäksi Decentraland on hajautettu, mutta tämä tulee muuttuu, kunhan The Sandbox toteuttaa DAO-julkaisunsa.

Marraskuussa 2021 molemmat tokenit olivat korkeimmillaan 8,40 dollarissa ja 5,85 dollarissa, ennen kuin ne asettuivat nykyisiin hintoihinsa. Vaikka molemmat ovat lähes kaikilta osin samanlaisia, SAND on pitkää aikaväliä ajatellen parempi sijoitus. Jos olet panostanut metaversumeihin ja play-to-earn -pelaamiseen, hanki itsellesi SAND. Jos kuitenkin olet sijoittaja, tee kunnollinen tutkimus ja tee kaupat viisaasti.