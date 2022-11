Decentraland nopeimmin kasvava krypto – eToro

Pääkohdat

Decentraland on lisännyt enemmän haltijoita kuin mikään muu token viime vuodesta, kasvaen 469 % eToron mukaan

Kolme parasta ovat MANA (metaverse), SHIBA (meemi) ja ENJ (pelaaminen)

Bitcoin on suosituin krypto, mikä pudotti viime vuoden johtajan, Cardanon, toiseksi

Shiba on suurin nousija, hyppäämällä 16. suosituimmasta sijasta kuudenneksi eToron sijoittajien keskuudessa

Kryptomarkkinoiden hinnat ovat menneet tänä vuonna vain yhteen suuntaan – alaspäin.

Verilöylystä huolimatta, otettaessa huomioon kuinka paljon sijoittajia on viime vuosina tullut alalle, hyväksyntä on lisääntynyt valtavasti.

Arvioimme eToron tietojen avulla, mitkä kolikot ovat kasvattaneet eniten suosiotaan kryptosijoittajien keskuudessa tänä vuonna.

Decentraland on nopeimmin kasvava krypto

Kun tarkastellaan sijoittajien kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kymmenen parhaan joukkoon mahtuu laaja valikoima kolikkotyyppejä.

Kunkkuna on metaversumi-token Decentraland, jolla on eTorossa on huikeat 437 %:n lisäys haltijoihin verrattuna viime vuoden kolmanteen neljännekseen.

Kyseisellä metaversumi-tokenilla on ollut vuoristoinen matka samassa ajassa. Kaupankäynti viime vuonna samaan aikaan 0,78 dollarilla, nousten rajusti 5,48 dollariin ennen kuin putosi takaisin maan pinnalle 0,70 dollariin – vähemmän kuin vuosi sitten.

Haltijoiden määrän kasvu on ilahduttava uutinen, sillä Decentraland pyrkii jatkamaan virtuaalitodellisuuden lohkoketjumaailmansa rakentamista. Se tuli myös sotkeutuneeksi tarinaan siitä, kuinka vähän sen käyttäjiä oli viime kuussa, mutta raportti näytti olevan harhaanjohtava.

Kaupankäynti on yhä top 50 kryptojen joukossa markkinakapasiteetiltaan yli 1 miljardin dollarin pohjoispuolella, mutta yhä useampien kilpailijoiden kanssa tässä tilassa, Decentraland on mielenkiintoista seurata tulevaisuudessa.

Lähes kenenkään yllätykseksi SHIBA on toisella sijalla jyrkällä 269 prosentin kasvulla haltijoissa viime vuoden tähän aikaan verrattuna. Dogecoin-vaihtoehto valloitti kryptomaailman tänä vuonna, tuottaen aivan törkeitä voittoja.

SHIBA ylittää 41 miljardin dollarin markkina-arvonsa ja on nyt 87 % alempana. Kun 269 %:lla käyttäjistä on koira-aiheinen token hallussaan viime vuoteen verrattuna, on houkuttelevaa pohtia, kuinka moni myöhästyneistä on vakaasti miinuksella.

Enjin, lohkoketjun pelitoken, täydentää top 3:n. Ehkä mikään muu ei kiteytä krypton laajaa ulottuvuutta paremmin kuin viime vuoden top 3 -tekijät, jotka ovat miehittäneet metaversumin, meemin ja pelitokenien vastakkaiset tilat.

Shiba suurin nousija

Kun tarkastellaan kryptovaluuttoja käyttäjien kokonaismäärän mukaan, Bitcoin on yllättäen paras. Alkuperäinen krypto oli itse asiassa toisella sijalla eTorossa viime vuonna Cardanon jälkeen, jolla on tunnetusti kiihkeä yhteisö.

Ethereum tulee kolmanneksi, mutta Shiban hyppy on järkyttävin viime vuoteen verrattuna. Meemitoken oli 16. sijalla vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, mutta nyt kuudentena, vain yhden paikan kuuluisan Dogecoinin jälkeen. Kuvittele tietäväsi siitä viime vuonna.

Loppupäätelmät

On selvää, että vuosi on ollut krypton kannalta ankara. Makroympäristö on pahin sen lyhyen elinkaaren aikana, jonka krypto on ollut olemassa – muista, että Satoshi lanseerasi Bitcoinin vasta vuonna 2009.

Yllä olevat luvut auttavat osoittamaan, että taustalla olevia perustekijöitä tarkasteltaessa krypton pitkän aikavälin kehityssuunta on edelleen ylöspäin. Toki monet tokenit romahtavat kohti nollaa, mutta on myös tuhansien sijoittajien projekteja, joita viime vuonna tuskin edes oli olemassa.