Decentralandin hintaennuste: Metacade vaikuttaa paremmalta vaihtoehdolta

Metaversumista näyttää tulevan lähivuosina merkittävä toimija teknologiamaailmassa. Yhä useammat suuret yritykset liittyvät mukaan, joten näyttää siltä, että laaja käyttöönotto on vasta alkamassa. Tämä tarkoittaa, että nyt on oikea aika tarkastella näitä hankkeita, joilla on vielä runsaasti kasvuvaraa.

Kaksi hanketta, jotka voivat erityisesti edistää tätä kehitystä, ovat Decentraland (MANA) ja Metacade (MCADE). Hintaennusteen kannalta oleellinen kysymys onkin se, kumman potentiaali on suurempi.

Tässä artikkelissa tarkastellaan molempien hankkeiden ominaisuuksia ja selvitetään, kummalla on suurempi mahdollisuus tuottoihin.

Mikä on Decentraland (MANA)?

Decentraland on DAO (Decentralised Autonomous Organisation), joka luo, ylläpitää ja hallitsee virtuaalimaailmaa. Alustan oma token, MANA, on ERC20-token, jota käytetään metaversumin kiinteistöjen ostamiseen ja hallintoäänestykseen osallistumiseen.

Hyödyntämällä hajautettujen yhteisöjen voimaa Decentraland on yksi osa sitä perustaa, jonka varaan GameFi-alan tulevaisuus voidaan rakentaa. Siellä kuka tahansa voi vapaasti rakentaa 3D-maailmoja sekä tutkia, navigoida ja jakaa luomuksiaan.

Decentraland-alusta koostuu kahdesta pääelementistä. Decentraland SDK:ta käytetään metaversumipohjaisten kokemusten rakentamiseen ja Decentraland-asiakasohjelmaa näiden kokemusten tarkasteluun ja vuorovaikutukseen.

Decentraland-alustan avulla käyttäjät voivat luoda sisältöä ja sovelluksia, kokea niitä ja ansaita niistä rahaa. Decentralandin metaversumista voi nauttia lukemattomin eri tavoin, ja digitaalisia luomuksia voidaan tehdä monenlaisia. Käyttäjät voivat rakentaa oman osionsa virtuaalitodellisuuden ympäristössä sekä ansaita rahaa taideteoksilla ja muilla omaisuuserillä lyömällä ne rahaksi NFT:n muodossa.

Tekemällä pelien rakentamisprosessista helpommin lähestyttävää, Decentraland laajentaa play-to-earn -periaatteella tapahtuvaa pelaamista.

Decentraland: kiinteistöjen parhaimmistoa, mutta menettämässä suosiotaan

Decentralandin keskeinen haittapuoli on sen jatkuva kamppailu laajan käyttäjäkunnan haalimiseksi viimeisten 12 kuukauden aikana. Tuoreen raportin mukaan MANA-tokeneita ostavia ja myyviä aktiivisia käyttäjiä on alle 1 000. Vaikka alusta tarjoaakin ainutlaatuisia toimintoja ja sillä on suuri potentiaali, alittaa se tällä hetkellä odotukset selvästi.

Asiantuntijat näkevät metaversumipohjaiset hankkeet ensisijaisina pitkän aikavälin sijoituksina digitaalisissa ympäristöissä tarjottavien hyötyjensä vuoksi. Ne ovat kehittyneitä teknologioita, jotka tuovat ihmisiä yhteen eri puolilta maailmaa.

Metacade on metaversumihanke, jolle povataan poikkeuksellista menestystä ja joka on jo osoittanut suurta potentiaalia. Kun Decentralandin MANA-token on tuottanut pettymyksen monille kryptosijoittajille vuoden 2022 aikana, on Metacaden MCADE:sta tullut houkutteleva monen silmissä vaihtoehto.

Mikä on Metacade (MCADE)?

Metacade on kattava Play-to-Earn -pelialusta, joka rakentaa lohkoketjun suurinta pelihallia. Metacade tarjoaa valikoiman arcade-tyylisiä pelejä alustalla, joka yhdistää pelaamisen ja ansaintamahdollisuudet.

Tämän lisäksi Metacade isännöi Play-to-Earn-turnauksia, joissa pelaajat voivat nauttia pelaamisesta kilpailuhengessä. Tuomalla GameFi-harrastajat alustalla yhteen ja tarjoamalla MCADE-tokeneita, Metacade mahdollistaa kilpailuhenkisille pelaajille parhaista Play-to-Earn-peleistä nauttimisen aivan uusilla tavoilla.

Keskittynyt yhteisöllisyyteen

Metacade on paitsi P2E-pelien ykköspelihalli, myös käyttäjäkeskeinen alusta. MCADE-tokeneita käytetään esimerkiksi palkitsemaan yhteisön jäseniä heidän panoksestaan Metacade-ympäristössä. Käyttäjät voivat auttaa muita pelaajia löytämään parhaat menetelmät uusimpien GameFi-pelien pelaamiseen, ja Metacade tarjoaa rahallisia palkkioita. Kaikessa yksinkertaisuudessaan käyttäjät voivat ansaita osallistumalla yhteisöön. Tämä pitää sisällään uusimpia pelejä koskevan tiedon jakamisen ja samalla uusia suhteiden luomisen muihin pelaajiin.

Täysin yhteisöönsä keskittyvänä hankkeena Metacadesta tulee DAO, jotta pelaajat voivat äänestää hallintoehdotuksista MCADE-tokeneilla. Tämä antaa suuremman määrän valtaa takaisin pelaajille heidän päättäessään parhaista toimintatavoista koskien keskeisiä ominaisuuksia digitaalisessa maailmassa, jota MCADE-tokenien haltijat hallitsevat täysin.

GameFin tulevaisuuden tukena

Tärkein ominaisuus, johon DAO:n jäsenet voivat vaikuttaa, on Metagrants-ohjelma. Metagrantteja käytetään GameFi-innovaattoreiden seuraavan aallon rahoittamiseen, sillä yhteisö pääsee äänestämään useista sijoituskohteista ja päättämään, mitkä hankkeet kuulostavat parhaimmilta. Tässä mielessä Metacade-yhteisöllä onkin suora vaikutusvalta Play-to-Earn-pelaamisen tulevaisuuteen.

Metacadeen tulee myös Web3-työpaikkaportaali vuodesta 2024 alkaen. Tämä metaversumimaailman osio yhdistää nousevia lohkoketjupelejä ja omistautunutuneen pelaajayhteisön. Tavoitteena on, että Metacade-yhteisö voi testata näitä uusia pelejä ja antaa palautetta kehitystiimeille MCADE-tokeneita vastaan.

Decentraland vs Metacade

Metaversumihankkeilla vaikuttaa olevan edessään vankka tulevaisuus, varsinkin kun otetaan huomioon näiden etenemissuunnitelmien tarjoaman hyödyn laajuus. Koska Metacade on kehityksessään vielä varhaisessa vaiheessa, on sen hintaennuste luonnollisesti paljon suurempi kuin Decentralandilla koskaan.

Decentralandia tarkasteltaessa MANA on jo kokenut merkittävää kasvua tokeninsa arvon suhteen. Vuosien 2020 ja 2021 välillä MANA:n hinta nousi lähes 10 000 prosenttia. Sen jälkeen hanke on kuitenkin kokenut merkittävän taantuman, ja sijoittajat pelkäävätkin, että se ei ehkä koskaan saavuta samoja lukemia kuin vuonna 2021. Jos kasvuun siis päästään jälleen, on kuitenkin epätodennäköistä, että se saavuttaisi aiemman huipputasonsa.

Sitä vastoin Metacade on juuri aloittanut tokeniensa presalen , ja sen suunta on pelkästään ylöspäin. Koska näkyvissä on niin paljon potentiaalia arvon nousuun, sijoittajat ovat tarttuneet MCADE:en ja saavuttaneet jo nyt suuria voittoja, sillä token lanseerattiin alun perin vain 0,008 dollarin hintaan. Näin varhaisessa vaiheessa Metacade voi jopa nousta vastaavalle tasolle kuin Decentralandin 10 000 prosenttia ennen kuin seuraava nousukausi alkaa.

Näiden tosiseikkojen valossa tarkasteltuna valinta MCADE:n ja MANA:n välillä on selvä. Metacaden token näyttää siltä, että sillä on paljon valoisampi tulevaisuus edessään.

