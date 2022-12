Decentralandin hintaennuste: Miksi Metacade (MCADE) näyttää olevan metaversumin kirkkain tähti vuonna 2023

Kilpailu on käynnissä siitä, mikä metaversumiprojekti voittaa ja mikä kolikko antaa sijoittajille suurimman tuoton vuonna 2023. Decentralandilla on ollut etumatka muihin alan toimijoihin verrattuna, mutta pystyykö sen MANA-token pysymään parhaiden uusien tulokkaiden edellä myös ensi vuonna? Katsaus suuriin tuleviin liikkeisiin näillä markkinoilla osoittaa, että Metacade ja sen kolikko MCADE kallistuvat Decentralandin ennusteen yläpuolelle.

Mitä käyttöä MANA-kolikolla on?

Jotta voisimme ymmärtää Decentralandin ennusteen vuodelle 2023 ja sen, miksi Metacade näyttää kehittyvän yhä voimakkaammin, on tärkeää ymmärtää, mistä MANA-tokenissa on kyse. Kyseessä on Decentraland-alustan natiivi valuutta ja Ethereumiin pohjautuva token.

MANA soveltuu tavaroiden ja palveluiden maksamiseen pelissä, mutta aktiivisten käyttäjien pettymyksellisen alhainen määrä on aiheuttanut sen, että pelin kehitys on pysähtynyt. Tämä on vaikuttanut osaltaan tokenin heikkoon kehitykseen vuonna 2022, sillä se on pudonnut joulukuussa 2021 saavuttamastaan viiden dollarin huipusta noin 0,60 dollariin.

Mikä on Metacade?

Metacade-alusta tuo metaversumiin pelihallin täynnä retropelejä sen sijaan, että se keskittyisi yhteen peliin. Itse asiassa projektin lopputavoitteena on keskitetty keskus kaikessa Web3-pelaamiseen liittyvässä. Metacade aikoo olla P2E-pelaamisen keskeinen solmukohta.

Metacade tulee keskittymään peliyhteisön rakentamiseen. Metacaden tavoitteena on olla paikka, jossa pelit ja suunnittelijat kokoontuvat yhteen nauttimaan yhteisistä intohimoistaan: pelaamisesta, testaamisesta ja pelien arvostelemisesta tavalla, josta kaikki hyötyvät. Tämän lisäksi Metacade auttaa kehittäjiä tekemään pelejä Metagranttien (rahoituksen), yhteisön tuen ja koko testipelaajien joukon avulla. Tämä tarkoittaa, että käyttäjillä on todella sananvaltaa siihen, mitä Metacadessa tapahtuu ja miltä sen tulevaisuus näyttää. Projekti toimii DAO-ajattelun pohjalta, jossa päätöksentekoprosessit ovat hajautettuja ja joka sääntelee itse itseään.

Kuten Decentralandilla, myös Metacade -projektilla on oma token, jonka nimi on tässä tapauksessa MCADE. White paperia tarkasteltaessa käy kuitenkin heti ilmi se, että tällä projektilla on erinomainen tokenomics-malli, joka erottaa sen muista metaversumihankkeista, kuten Decentralandista.

Tämä johtuu siitä, että MCADE-tokenia käytetään osana itse itseään ylläpitävää ekosysteemiä , jossa tuloja tuotetaan eri keinoin ja ohjataan sen jälkeen takaisin tokenin haltijoille sarjana palkkioita. Tällä tavoin se pystyy saavuttamaan vaikuttavan tasapainon pelikeskuksena toimimisen ja älykkään sijoitusmahdollisuuden välillä.

Katsaus Metacaden toimintatapoihin

Metacade-hankkeen ensimmäinen osa, on se, miten se tuottaa tulot, jotka pyörittävät sen taloutta ja tarjoavat palkkioita. Tämä tapahtuu monin eri tavoin, kuten mainostuloilla, työpaikkalistauksilla ja pelien testaamisella. Maksullinen pelihalli-osio on toinen tärkeä osa tulojen muodostumisessa.

Toisena elementtinä ovat ansaintamahdollisuus niille sijoittajille, jotka ostavat MCADE-tokeneita ja haluavat nähdä tulojensa kasvavan. Lisää tokeneita voi ansaita esimerkiksi palkintoarvonnoilla, eksklusiivisilla turnauksilla ja panostuksilla. Kaikki tämä tarkoittaa, että kannattaa tutustua Metacaden white paperiin ja tokenien presaleen, olitpa sitten innokas arcade-pelaaja tai kryptosijoittaja.

Metacade siirtyy vuoteen 2023 hyvissä asemissa

Metaversumi on tällä hetkellä yksi suurimmista edistysaskeleista teknologian maailmassa, eikä siksi olekaan mikään yllätys, että Metacade-projektin odotetaan päihittävän muut projektit. Tämä johtuu siitä, että kyseessä on metaversumipohjainen pelihalli, jossa pelaajat voivat nauttia mukaansatempaavasta pelikokoelmasta ja samalla tienata rahaa.

Tokenien presale on paljastanut, kuinka hartaasti sitä odotetaan, sillä tässä vaiheessa myytävillä 1,4 miljardilla tokenilla on ollut valtava kysyntä. Aloitushinta on pieni, 0,008, joka tulee nousemaan 0,02:aan, kun presale on päättynyt. Näin ollen mitä aikaisemmin osallistuu, sen parempi.

Kannattaako kryptovaluuttoja ostaa nyt?

Vuonna 2022 monet kryptovaluutat ovat menettäneet arvoaan , ei vain MANA. Decentralandin ennuste viittaa siihen, että voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin tämä alusta alkaa saada käyttäjiä ja sen arvo nousta. Aika näyttää, riittääkö tämä pelastamaan sen, kun muut hankkeet ohittavat sen tuoreemmilla ideoillaan.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että markkinoita pitäisi vältellä. Metacaden kaltaisen projektin valitsemalla voi yhä saavuttaa voittoja, sillä sen tokenomics-malli on järkevä ja presale on saanut monet ihmiset innostumaan. Tutustu white paperiin nähdäksesi tarkalleen, mitä on tarjolla.