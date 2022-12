Decentralandin hintaennuste: Onko Metacade parempi P2E-mahdollisuus?

Kryptovaluutan bear-markkinat ovat olleet haitaksi Decentralandin ja sen MANA-tokenin kaltaisille hankkeille. Projektin arvo oli huipussaan jopa 10 miljardia dollaria, mutta se on nyt pudonnut noin 1,1 miljardiin dollariin. Metaversumin vetovoiman lisääntyessä hankkeella on edellytykset toipumiseen,, mutta sijoittajien on syytä harkita myös Metacaden (MCADE) tarjoamia mahdollisuuksia.

Metacade on uusin metaversaalinen peliprojekti, jonka tarkoituksena on rakentaa yhteisöllinen pelihallityyppinen pelikeskus. Projekti tarjoaa useita tapoja ansaita tuloja create-2-earn- ja play-2-earn-aloitteiden avulla, mikä tekee Metacadesta vahvan ehdokkaan metaversumin parhaaksi P2E-projektiksi.

Katsaus metaversumiin

Sekä pelimarkkinat että metaversumi ovat kärsineet laskusuhdanteesta. Toisaalta sen myötä käsillä on täydellinen ajankohta keskittyä rakentamaan parempia ja vahvempia tuotteita ennen laajempaa käyttöönottoa. Kun Facebookin, Disneyn ja Walmartin kaltaiset yritykset alkavat siirtyä metaversumiin, on se merkki valtavista ansaintamahdollisuuksista. Joidenkin arvioiden mukaan virtuaaliuniversumin tuottopotentiaali voi kohota jopa 800 miljardiin dollariin vuoteen 2024 mennessä. Juuri tämä tekee Metacadesta tällä hetkellä niin houkuttelevan projektin.

Mikä on Metacade?

Metacade on valtaamassa jalansijaa lohkoketjupelaamisen näyttämöllä, ja sen pyrkimyksenä on nousta pelaajien ja pelinkehittäjien tärkeimmäksi yhteisölliseksi keskukseksi. Yksi alustan tavoitteista on rakentaa maailman ensimmäinen metaversaalinen pelihalli. Vaikka monissa pelaamista ja kryptoa yhdistävissä projekteissa on vain yksi tai kaksi peliä, tulee Metacadessa olemaan kokonainen kirjasto. Pelit luodaan pelaajien toimesta ja heitä itseään varten, joka edesauttaa todellisen Web3-yhteisön kehittymistä.

Kuinka Metacade toimii?

Tilan luomista ja kehittämistä ohjaa yhteisö, kun taas MCADE-tokenit puolestaan tarjoavat hallintoääniä projektin tulevaisuuden äänestämistä varten sekä maksuvälineen yhteisön rakentamiseen ja panostusmahdollisuuksiin. Create-2-earn-aloitteessa kehittäjät palkitaan apurahoilla parhaista peli-ideoista, ja pelaajat voivat testata ja arvostella uusia pelejä ansaitakseen lisää MCADE:a. Tämä asetelma kannustaa yhteisöä työskentelemään yhdessä ja kehittämään Metacadesta parhaan p2e-projektin ja game-fi-kohteen. Kaikki tämä tekee Metacadesta täysin uudenlaisen ja mullistavan idean verrattuna vastaaviin projekteihin.

Decentraland hintaennuste

Decentralandin hinta riippuu kahdesta asiasta: siitä, kuinka nopeasti se otetaan käyttöön metaversumissa, ja siitä, kykeneekö hanke pysymään relevanttina kovassa kilpailussa. Bloombergin raportin mukaan metaversumin tuotot voivat nousta 800 miljardiin dollariin vuoteen 2024 mennessä. Oikeanlaisille hankkeille povataan valtavia markkinoita, mutta Decentralandille odotetaan haastajia yritysjäteistä, kuten Meta Platformsista ja Disneystä.

Decentralandin MANA:n hinta kohosi viiteen dollariin tokenia kohti vuoden 2021 lopulla pian sen jälkeen, kun Facebook oli ilmoittanut metaversumiin keskittyvästä uudelleenbrändäyksestään. Kyseessä oli kuitenkin lopulta vain spekulatiivinen nousu, ja kolikko on sittemmin pudonnut 0,60 dollariin. Mikäli metaversumi todella yltää Bloombergin tuottoennusteeseen, povaa Decentralandin hintaennuste MANA-tokenilla käytävän kauppaa kymmenen dollarin hintaan.

Decentraland on myynyt runsaasti LAND-tokeneitaan ja virtuaalista maa-alaansa. Käyttäjät voivat kuitenkin rakentaa vapaasti mitä tahansa, mikä lisää hankkeeseen liittyviä riskejä. Lisäksi Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on myöntänyt, että metaversumin kehittäminen vie vuosia, mikä tarkoittaa, että projektien on houkuteltava käyttäjiä mukaan matkan varrella. Tämä tekee Decentralandista kelpo sijoituksen, muttei mitään verrattuna Metacaden potentiaaliin.

Miksi Metacade on sijoittamisen arvoinen?

Metacadella on potentiaalia ylittää Decentralandin saavutukset osittain siksi, että kyseessä on vielä alkuvaiheen projekti. Hanke on kehkeytymässä juuri oikeaan aikaan päästäkseen kiinni metaversumiin vielä ennen sen nousua suuren yleisön suosioon. Hankkeelle kaavaillaan merkittävää markkinointitukea vuodelle 2023, jolla pyritään houkuttelemaan kehittäjiä ja pelaajia mukaan.

Tämä tarkoittaa, että on olemassa pieni mahdollisuus, ennen kuin MCADE-kolikko voi hieroa olkapäitään MANA:n kanssa. Axie Infinityä esimerkkinä käytettäessä kolikko nousi ja antoi projektille huipussaan 10 miljardin dollarin markkina-arvon. Pre-salessa on 1 miljardi tokenia. Kaiken kaikkiaan tämä tarkoittaa 10 miljardin dollarin arvostusta. Metacade hyötyy kuitenkin myös siitä, että se on monen nimikkeen alusta, ja se voi lisätä potentiaalista arvostusta 2- tai 3-kertaiseksi. Ja kun tarkastellaan tätä kaikkea yhdessä, MCADE:een sijoittamisen pitäisi olla kaikkien tutkalla.

Tämä tarkoittaa sitä, että MCADE:n nousuun MANA:n rinnalle on olemassa pieni mahdollisuus. MCADE-tokenin yhdeksästä vaiheesta rakentuva presale alkaa 0,008 dollarista, ja tokenin hinta kasvaa taatusti vaiheesta toiseen.

Yhteenveto

Decentraland-alustalla on potentiaalia haastaa muita projekteja metaversumien odotettavissa olevilla suurilla tuloilla. Projektilla on kuitenkin ollut vaikeuksia viime aikoina, ja Metacade:n sekoittavat ponnistelut voivat ohittaa sen lähitulevaisuudessa. Decentralandilla ei ole juurikaan valtaa siihen, mitä sen tonteille rakennetaan, mutta Metacade:a kehittää täysin peliyhteisö, joka tuntee kuuluvansa sinne. Lisäksi monipelihallin tuominen metaversumiin on ainutlaatuinen ja loistava suunnitelma, joka tuo varmasti laajan peliyleisön projektiin. Sellaisenaan Create-2-Play- ja Earn-2-Play voi nostaa MCADE:n hintaa, ja sijoittajien tulisi pyrkiä osallistumaan ennen kuin yhteisö laajenee nopeasti.

