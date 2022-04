Decred on tämän päivän suurin top 100 -voittaja 14 prosentin nousullaan tätä kirjoitettaessa.

Tämä johtuu todennäköisesti virallisesta Twitter-ilmoituksesta, jonka mukaan Decredin DCR-tokenin nykyinen tarjonta lähestyy 14 miljoonaa. Enimmäistarjonta on 21 miljoonaa, ja jäljelle jää noin 7 miljoonaa DCR:ää louhittavaksi.

Tässä lyhyessä oppaassa on kaikki, mitä sinun tulee tietää Decred-verkosta ja DCR-tokenista, mukaan lukien, kannattaako Decred ostaa ja mistä ostaa.

Parhaat paikat ostaa Decred nyt

Binance

Binance on kasvanut räjähdysmäisesti, koska se on perustettu vuonna 2017 ja on nyt yksi, ellei suurin kryptovaluutta vaihtoa markkinoilla.

Osta DCR Binance tänään

Coingate

Patingate on Liettua-pohjainen Fintech-yritys perustettu vuonna 2014. Maksuyhdyskäytävä tarjoaa Cryptocurrency-maksupalveluja kaikenkokoisille yrityksille. Lupaperusteinen tilinhallinta, Fiat-maksut pankkitilille ja upouusi sähköpostin laskutusominaisuus ovat vain muutamia syitä, miksi pinnoittaminen on tullut monien maksuprosessori.

Osta DCR Coingate tänään

Mikä on Decred?

Decred on lohkoketjupohjainen kryptovaluutta, joka keskittyy vahvasti yhteisön panokseen, avoimeen hallintoon ja kestävään kehityksen rahoitukseen. Se hyödyntää hybridi Proof-of-Work (PoW) ja Proof-of-Stake (PoS) louhintajärjestelmää varmistaakseen, että pieni ryhmä ei voi hallita tapahtumavirtaa.

Sidosryhmät laativat ja panevat täytäntöön lohkoketjun konsensus-säännöt, määrittävät suunnan tulevalle kehitykselle ja päättävät, miten projektin kassaa käytetään sen rahoittamiseen. Decredin lohkoketju on samanlainen kuin Bitcoinin, mutta protokollaan on sisällytetty hallintoa koskevia tärkeitä näkökohtia.

Kannustimien kohdistamiseksi palkkiot jaetaan PoW-louhijoiden, sidosryhmien ja hanketta rahoittavan Decred Treasuryn kesken. PoW-louhijoilla on samanlainen rooli Decredissä kuin Bitcoinissa, mutta Decredillä he saavat vain 60 % lohkopalkkiosta.

Pitäisikö minun ostaa Decred tänään?

Mikään ei voi korvaa omakohtaisen tutkimuksen tekoa. Kaikkien tekemiesi sijoituspäätösten tulee perustua markkinaosaamiseesi, asenteeseesi riskeihin sekä salkkusi ominaisuuksiin ja hajaantumiseen. Mieti myös, miltä sinusta tuntuisi rahan menettäminen.

Decred – hintaennuste

Price Prediction ennustaa Decredille nousua. He ennustavat sen hinnan nousevan 87,40 dollariin, keskimääräisen kaupankäyntihinnan ollessa 76,63 dollaria. Vuonna 2023 Decredin kolikon arvo on vähintään 112,67 dollaria. Ensi vuonna se voi nousta aina 129,35 dollariin.

Decredin kolikon arvo on vähintään 163,55 dollaria vuonna 2024. Se voi nousta 192,39 dollariin, keskimääräisen kaupankäyntihinnan ollessa 168,18 dollaria. Vuonna 2025 sen arvo on vähintään 233,62 dollaria, mikä on lähes 4-kertaa sen nykyisen hinnan.

Decred sosiaalisessa mediassa