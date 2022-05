DeFi-dipit: Parhaat kolikot, joita ostaa hinnan ollessa alhainen

Kryptoprojektien alkaessa hieman toipua viime viikon suurten tappioiden jälkeen, innokkaat sijoittajat etsivät markkinoilta hyviä dippejä ostettavaksi. Yksi alue, jolla tällaisia mahdollisuuksia on, on DeFi. Suurin osa DeFi-kolikoista on pudonnut jyrkästi. Tästä syystä tämä on paras aika ostaa:

DeFi palautuu lähes varmasti takaisin lähitulevaisuudessa

Hajautettu rahoitus on lohkoketjuteknologian tulevaisuus

Nykyiset laskut tarjoavat sijoittajille täydellisen mahdollisuuden ostaa erittäin alennettuja DeFi-projekteja

Kuten edellä todettiin, DeFi-sektorilla on monia loistavia notkahduksia, joita hyödyntää. Katso alla listattuna kolme parasta:

Uniswap (UNI)

Uniswapin (UNI) arvo on laskenut yli 25 % viimeisen 7 päivän aikana. DEX on myös raportoinut rajuista tappioista vuoden 2022 huipuistaan. Itse asiassa UNI on melkein 3 kertaa halvempi kuin muutama viikko sitten.

Tietolähde: Tradingview

Jos olet ajatellut hankkia sitä aikaisemmin, mutta hinta on tuntunut liian korkealta, tässä on täydellinen tilaisuus. Loppujen lopuksi Uniswap on Ethereumin suurin DEX ja samalla maailman suurin. Sen tarjoama pitkän aikavälin arvo on yksinkertaisesti liian hyvä.

Convex Finance (CVX)

Convex Finance (CVX) on yksi suurimmista krypton likviditeettiprotokollista. Projektin kokonaisarvo on tähän mennessä lukittu lähes 6,6 miljardia dollaria. Sen avulla käyttäjät voivat yksinkertaisesti tallettaa likviditeettiä ja ansaita vastineeksi parannettuja palkintoja. CVX on kuitenkin laskenut lähes 50 % viimeisen 7 päivän aikana. Tämä alennus tekee siitä loistavan valinnan DeFi-dipin ostajille.

Yearn Finance (YFI)

Yearn Finance (YFI) on pudonnut 100:n arvokkaimman kryptoprojektin joukosta. Kolikko on menettänyt viikossa lähes 35 % arvostaan. YFI:n takana on kuitenkin erinomaisia sijoittajia ja loistava historia markkinoilla. On vain ajan kysymys, milloin se toipuu täysin.