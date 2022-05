DeFi Land, Solanaan rakennettu moniketjuinen maatalous-simulaatiopeli hajautetun rahoituksen (DeFi) pelillistämiseksi, on julkaissut uuden, maatalouteen liittyvän play-to-earn (P2E) -pelin.

Tähän mennessä DeFi Land on kolmanneksi suurin peli markkina-arvoltaan, ja lisäominaisuuksia odotetaan julkaistavan tänään.

DeFi Land -tiimin mukaan alusta pystyi keräämään 1,75 miljoonaa dollaria non-fungible token (NFT) -myynnistä, kun se lanseerattiin aiemmin tänä vuonna.

DeFi Land on ilmainen peli, johon pelaajat voivat liittyä ilman aloitusvaroja pyrkiäkseen ansaitsemaan XP:tä sekä kilpailemaan muiden pelaajien kanssa tulostaulukossa, ansaitakseen kuukausittaisia palkintoja.

Täydellisen P2E-julkaisun jälkeen, käyttäjät voivat suorittaa kaikkia maatalouteen liittyviä toimintoja, kuten maanviljelyä, ammuntaa ja kalastusta. Tiimi lupasi myös, että P2E-peli on pelaajien käytettävissä ja että se näyttää myös perusviljely-simulaatioita, kuten Stardew Valley- ja Harvest Moon -pelit.

🚜🙌 DeFi Land Play and Earn – Beta Phase 2 is now live!

🧑‍🌾👩‍🌾 Join our world to experience the fastest building #Solana blockchain game. Craft, fish, harvest, shoot and more in our Metaverse.

🐈🐕 You don't own any DeFI Land NFTs? What are you waiting for? #DeFiLand pic.twitter.com/QRiAkOzpzD

