Nyt kun pöly on laskeutunut Terran huimaavasta romahtamisesta, ajattelin, että olisi mielenkiintoista sukeltaa DeFi-tilaan ja nähdä kuinka se on vaikuttanut muihin protokolliin. DeFi nousi tunnetuksi vuonna 2020, tai tarkemmin sanottuna, aikana, joka tunnetaan nimellä ”DeFi Summer”.

Sittemmin se on menettänyt hieman hohtoaan – tuotot putosivat koko tilassa, kun markkinat tehostivat hieman, mikä käy ainoastaan järkeen. No, Anchor Protocollalla oli vielä tarjolla melko mehukasta satoa, itse asiassa, noin 20% verran, mutta kuulin, ettei se päättynyt niin hyvin.

Kuten yllä oleva DefiLllaman kaavio osoittaa, Anchorin lukittu kokonaisarvo (TVL) putosi 18 miljardista dollarista nolla. Jos painat ”Play Timeline” -painiketta alla olevan kaavion vasemmassa yläkulmassa, näet koko Terra-lohkoketjun TVL:n, joka vielä pari viikkoa sitten piti mukavasti toisella sijalla, toiseksi vain Ethereumin jälkeen.

Arvaa kuka palasi?

Miten sijoitukset ovat siis muuttuneet? Vastatakseni Eminemin kysymykseen, se on yhtäkkiä melko omahyväiseltä näyttävä DAI-stablecoin, joka on palannut takaisin. MakerDAO on jälleen ”King of the Hill”, ja sen TVL on 9,5 miljardia dollaria. Tämä asetti sen ykkösprotokollaksi, Anchorin 18 miljardin dollarin oudon nollaantumisen jälkeen.

Se on tietysti julma, mutta looginen käänne, sillä MakerDAO oli julkaissut ensimmäisen hajautetun vakaan kolikon saavuttaakseen aidon näkyvyyden – DAI:n. Vaikka toimittajani, Joe KB, ehdotti äskettäin lanseeratussa CoinJournal –podcastissamme viime viikolla, että amerikkalaiset eivät ironiaa, olen varma, että tämä ei jäänyt keneltäkään hukkaan.

Asiaan perehtymättömille DAI:lla on sama hajauttamisen viettelevä ominaisuus kuin TerraUSD:llä. DAI:n puolestapuhujat huutavat kuitenkin niin kovaa kuin voivat, että DAI:lla on myös yksi hyvin tärkeä ero – DAI:lla on vakuudet.

Nopeasti selitettynä DAI syntyy, kun käyttäjät lainaavat lukittua vakuutta vastaan. Sitä vastoin se tuhoutuu, kun laina maksetaan takaisin, jolloin käyttäjä saa samalla takaisin käyttöönsä lukitut vakuudet. On melkein ällöttävää, kuinka paljon järkeä siinä on verrattuna TerraUSD:hen, mutta siitä huolimatta se menetti merkittävää markkinaosuutta kaikelle Terra-maailmalle, ja sen perustaja Do Kwon ei säästänyt lyöntejä sodassaan tätä loogista stablecoinia vastaan.

By my hand $DAI will die. — Do Kwon 🌕 (@stablekwon) March 23, 2022

Curve ja Aave ovat kaksi protokollaa MakerDAO:n takana tässä uudenlaisessa kärkikolmikossa. Samoin ne esiintyvät myös vanhoina, ehkä ”vähemmän seksikkäinä” protokolliina kuin häikäisevä, joskin luonnostaan virheellinen Anchor-protokolla oli. Molempien TVL on samanlainen, 8,9 miljardia dollaria ja 8,5 miljardia dollaria. Mielestäni Yield Appin toimitusjohtajalla ja perustajalla Tim Frostilla oli mielenkiintoisia ajatuksia, kun hän sanoi seuraavaa:

”On rohkaisevaa nähdä Maker DAO:n, alkuperäisen hajautetun stablecoin-projektin, palaavan tällä viikolla kärkipaikalle lukitun kokonaisarvon (TVL) suhteen. Defi Llamalta saatujen tietojen mukaan Maker DAO – joka on Yhdysvaltain dollariin sidotun stablecoinin DAI:n kotipaikka – on keskiviikkona kirjannut lähes 10 miljardin dollarin TVL:n. Vaikka se on 30 prosenttia pienempi kuin viime kuussa, tämä on hieno saavutus yhdelle DeFin vanhimmista projekteista ja rohkaiseva signaali koko alalle.

Hän jatkoi sanomalla, että ”nämä kolme parasta DeFi:stä selvinnyttä (MakerDAO, Curve ja Aave) edustavat todella sadon kermaa, ja ne tarjoavat tilannekuvan toimialan kehityksestä sen alkuvuosista vuonna 2014 tähän päivään”. Se osoittaa myös, kuinka tärkeitä vankka kehitys, saavutukset ja maine ovat tällä alalla. Nämä hankkeet kehitettiin vuoden 2018 laskusuhdanteiden aikana” ”

Loppupäätelmät

Frost on aivan oikeassa kommenteillaan. Ja vaikka DeFi TVL:n kokonaisarvo on romahtanut viimeaikaisen markkinoiden laskusuhdanteen myötä, näin oli aina odotettavissa. Se on edelleen erittäin kokeellinen alue, joka on yhtäkkiä aggressiivisesti riskinpoistomarkkinoilla. Mutta nämä kolme isoa koiraa, jos voin käyttää tätä tieteellistä kieltä, ylpeilevät lähimpänä hyvämaineista track recordia, jonka voi löytää DeFi-alalta, joka on ollut olemassa vasta vuodesta 2018 lähtien.

Tässä on oikeastaan vertaus, ja se on nähty kerta toisensa jälkeen kaikissa omaisuusluokissa ja kaikilla markkinoilla. Olemme eläneet huumaavan laajentumisen aikaa, jolloin kaikki ja heidän isoäitinsä ovat voineet tehdä rahaa. Olen melko varma, että isoäitini apina jopa kolminkertaisti kryptosalkkunsa nousukauden aikana.

Mutta kun rahan tulostus hidastuu, korot nousevat ja pesulalista muita härkätekijöitä, joita minulla ei yksinkertaisesti ole energiaa kirjoittaa juuri nyt, kysyntä on imetty pois taloudesta. Kaiken turhan luonnollinen poistaminen oli kipeästi tarpeen, ja nyt koko ala on keskellä korjausta.

Anchorin kaltaisista tapauksista on juuri tullut uusin tarina väärin menneestä hysteriasta. Jos tämä on dotcom-kuplan puhkeaminen, MakerDAO:n, Curven ja Aaven kaltaiset vakiintuneet nimet ovat parhaassa asemassa toimimaan Amazoneina ja nousemaan tuhkasta, kunhan pääsemme takaisin raiteilleen. Joskus vähemmän seksikäs on hyvä asia. Näin ainakin sanon peililleni aamulla, kun olen viettänyt yöni tuijottaen punaisia kynttilä -kuvioita tietokoneen näytöllä.