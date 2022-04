Delta One, Solana-pohjainen hajautetun rahoituksen (DeFi) protokolla tuoton luomiseen, on kerännyt 9,1 miljoonaa dollaria siemenkierroksella, koska se pyrkii laajentamaan ekosysteemiään.

Kierrosta johti Alameda Research ja Ship Capital, protokolla sanoi lehdistötiedotteessa. Delta One houkutteli sijoituksia myös Solana Venturesilta, Raj Gokalilta (Solanan perustaja), sijoitusyhtiöltä Electric Capitalilta ja alkuvaiheen riskirahastolta nimeltäAlleyCorp.

Muita osallistujia olivat Alfred Chuang ja Chris McCann, Race Capitalin perustajat.

Delta One-ekosysteemin kasvu

Delta Onen mukaan rahoituskierros on asetettu auttamaan sen tiimiä käsittelemään protokollan ydinkehitystä. Alustassa tarkastellaan myös ekosysteemin lisäkasvua, ja pääpaino on Delta Onen tuotetarjontaan kohdistuvien projektien integroinnissa.

Tiimi pyrkii myös rakentamaan käyttäjäystävällisiä strukturoituja tuotteitaan. Se pyrkii saamaan ”delta-neutraalin” automatisoidun farmaus-strategiansa yli 100 000 osallistujan ulottuville, jotka ovat olleet odotuslistalla lokakuusta 2021 asti.

Delta-neutraali tuottostrategia mahdollistaa korkean riskisopeutetun tuoton, käytännössä ilman aktiivista hallintaa käyttäjän puolelta. Strategia säästää käyttäjiltä mahdollisia tunteja, jotka tarvitaan ”lukujen murskaamiseen ja paikkojen seuraamiseen”.

”Deltaneutraali farmaus on tekniikka, jota monet hedge-rahastot käyttävät mielellään, mutta se voi vaatia tuntikausia joka päivä numeroiden murskaamiseen ja positioiden seurantaan, kun yksityissijoittajat tekevät sen manuaalisesti ”, sanoi DJ Sengh, Delta Onen toinen perustaja.

Se on protokollatarjous, jonka Delta One toivoo voivan olla perusta DeFi-ekosysteemin laajenemiselle.

”Uskomme, että näiden strategioiden demokratisoiminen strukturoitujen tuotteiden avulla on keskeinen osa ensimmäisen miljardin käyttäjän saamista DeFiin”, Sengh lisäsi.

Osana laajentumistaan, Delta One aikoo tehdä yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa lainamarkkinoita ja reservivaluuttoja koskevissa hankkeissa. Alusta etsii myös kumppanuuksia tiimien kanssa, jotka voivat auttaa rakentamaan kestävää likviditeettiä.

Vuonna 2021 osana Solana Ignition Hackathonia aloitettu Delta One on kasvanut viimeisen puolen vuoden aikana valtavasti. Se on nyt yksi eniten odotetuista projekteista Solanan ekosysteemissä.