DigiByte (DGB) noussut viimeisten 24 tunnin aikana, mikä näyttää olevan ratkaiseva nousu. Kolikko on myös noussut viimeisen kuukauden aikana ja saanut takaisin paljon tänä vuonna nähtyjä tappioita. Mutta kuinka paljon vauhtia sillä todellisuudessa on? Lisätietoja alla, mutta tässä ensin joitain tärkeitä kohtia:

DGB on kasvanut noin 90 % viimeisen 30 päivän aikana ja yli 100 % 14 päivässä

Kolikko oli onnistunut nousemaan 30 % 24 tunnin sisäisessä kaupankäynnissä

On kuitenkin olemassa vakava myynnin riski

Tietolähde: Tradingview

DigiByte (DGB) – Nousutrendin analyysi

Suurimman osan vuodesta 2022 DigiByte pysyi pääosin laskutrendissä, huolimatta muutamasta noususta siellä täällä. Mutta viimeisen 14 päivän aikana on näyttänyt siltä, että kolikko on noussut lähes 90 % verran. DGD testaa nyt 0,40 dollaria. Edellisen kerran se teki tämän viime vuoden kesäkuussa.

0,40 dollarin taso on ratkaiseva vastustaso. Odotamme sijoittajien lukitsevan voittoja tuohon hintaan, ja siksi onkin erittäin epätodennäköistä, että DGB ylittäisi sen. Lisäksi 3 päivän kaaviota tarkasteltaessa kolikko on kokenut merkittävän laskun.

Vaikka tämä ei ehkä tapahdukaan muutamassa päivässä, odotamme yleisesti, että DGB hylätään tiukasti 0,4 dollarissa ja putoaa vakaasti kohti 0,28 dollaria lähitulevaisuudessa. Tämä on yli 30 prosentin laskusuhdanne.

Kannattaako DigiByteä (DGT) ostaa nyt?

DGB:n viimeisten 14 päivän aikana rakentama vauhti on hidastunut. Kolikon hinta on tällä hetkellä 0,36 dollaria. Uskomme, että kaavion perusteella nousun yläraja on 0,40 dollaria. Sen vuoksi ei ole mitään järkeä ostaa nyt.

Katso kuitenkin, että hylkääminen tapahtuu 0,40 dollarissa. DGB todennäköisesti putoaa vähintään 30 prosenttia, aina 0,28 dollariin. Tämä olisi paras hinta, jolla päästä vielä mukaan.