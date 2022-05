Bitcoinin hinta laski jyrkästi maanantaina, pudoten alle 30 000 dollariin ja kirjasi alimman tasonsa sitten heinäkuun 2021.

Kun kryptomarkkinoiden myynti heijasteli maanantain verilöylyä Wall Streetillä ja saavutti 29 996 dollarin pohjan, yli 40 % Bitcoinin tarjonnasta putosi realisoitumattomaan tappioon. Glassnoden ketjutiedot viittaavat siihen, että lisäkipu on edelleen mahdollista, jos tämänhetkisiä näkymiä verrataan vuoden 2018 karhumarkkinoiden näkymiin.

Tilanne voisi olla huonompi, kun otetaan huomioon Bitcoinin lyhytaikainen korrelaatio osakkeiden kanssa. Tämä tarkoittaa enemmän tappioita osakkeille korkeampien korkojen keskellä, jonka lisäksi muut makrovastatuulet voivat myös saada BTC:n romahtamaan. Bitcoinin tilanne näyttää yhä synkältä, ja se voi vetäytyä 28 000 dollarin tason yli.

Digitaalisen kauppakamarin toimitusjohtajan ja perustajan, Perianne Boringin, mukaan tämä tarjoaa kuitenkin ”massiivisen ostomahdollisuuden”.

”Kaikki alas”, Boring totesi CNBC:n Squawk Box -lehden haastattelussa tiistaina, viitaten osake- ja joukkovelkakirjamarkkinoihin Fedin politiikan kiristyessä. Alhaiset hinnat tarjoavat ostomahdollisuuden, hän kertoi CNBC:n Andrew Ross Sorkinille.

"Bitcoin has only been around for 13 years. This is the first time that #bitcoin is experiencing a Fed tightening," says @PerianneDC on the recent #crypto sell off. "Everything is down … this is the Wall Street mantra at play: Don't fight the Fed." pic.twitter.com/hMjz5wmXi4

