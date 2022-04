DNT nousee pilviin, jo 117 %: täältä voit ostaa DNT:n

DNT on District0x:n alkuperäinen kolikko, joka luotiin poistamaan joitain hajautettujen yhteisön markkinapaikkojen toiminnasta ja luomisesta aiheutuvia tehottomuuksia. Se sai osakseen positiivista tunnelmaa, nähtyään volyymien ja hintojen nousun teknisillä kaavioilla.

Jos olet kiinnostunut sen ainutlaatuisista ominaisuuksista ja haluat oppia kuinka ja mistä ostaa DNT:tä, tämä opas on sinua varten.

Parhaat paikat ostaa DNT nyt

Koska DNT on uusi omaisuuserä, sitä ei ole vielä listattu suuriin pörsseihin. Voit silti ostaa {kolikon} DEX:n (hajautetun pörssin) avulla, mikä tarkoittaa vain muutaman lisävaiheen tekemistä. Voit ostaa DNT nyt seuraavasti:

1. Osta ETH säännellystä pörssistä tai välittäjältä, kuten eToro ›

Suosittelemme eToro -palvelua, koska se on yksi maailman johtavista Multi Asset -kaupankäyntialustoista, ollen myös vaihto- ja lompakkopalvelu, jolla on alan alhaisimmat kulut. Se on myös aloittelijoille helppokäyttöinen, ja sen käyttäjillä on käytettävissään enemmän maksutapoja kuin missään muussa saatavilla olevassa palvelussa.

2. Lähetä ETH yhteensopivaan lompakkoon, kuten Trust Walletiin tai MetaMaskiin.

Sinun on luotava lompakko, haettava osoitteesi ja lähetettävä siihen kolikkosi.

3. Yhdistä lompakkosi Uniswap DEX:iin

Siirry kohteeseen Uniswap ja ""yhdistä"" siihen lompakkosi.

4. Voit nyt vaihtaa ETH -kolikkosi DNT -kolikkoon.

Nyt kun olet yhdistettynä, voit vaihtaa satoja kolikoita, mukaan lukien DNT -kolikot.

Mikä DNT on?

DNT perustuu ERC-20-standardiin, jota käytetään älykkäiden sopimusten luomiseen ja myöntämiseen Ethereum Mainnetissä. District0x-alusta on hajautettujen yhteisöjen ja markkinoiden verkosto, jolla voit käynnistää DAO:n hallitseman hajautetun alustan.

Jokaista hajautettua alustaa kutsutaan "alueeksi", joka on rakennettu tavalliselle avoimen lähdekoodin kehykselle, joka koostuu etupään kirjastoista, jotka tunnetaan myös nimellä d0xINFRA, sekä Ethereum-älysopimuksista.

Pitäisikö DNT ostaa tänään?

Ottaen huomioon, kuinka vaikeaa on saada aikaan tarkka kryptovaluuttaennustus, sinun ei pitäisi koskaan tehdä mitään talouteen vaikuttavia päätöksiä ennen syvällistä markkina-analyysiä. Älä sijoita enempää kuin mitä sinulla on varaa menettää.

DNT – hintaennuste

Wallet Investor pitää DNT:tä hyvänä pitkän aikavälin sijoituksena ja odottaa nousua pitkällä aikavälillä. Huhtikuussa 2027 sen hinta on 0,44 dollaria, kun se on tällä hetkellä noin 0,19 dollaria.

Viiden vuoden investointi saattaa tuottaa siten noin + 131 % tuottoa. Jos sijoitat siihen 100 dollaria nyt, se voi nousta aina 231 dollariin 5 vuoden kuluttua.

DNT sosiaalisessa mediassa