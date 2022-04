Dogecoin (DOGE) nousee äskettäisen laskun jälkeen

Dogecoin (DOGE) on tänään nousussa. Kolikon vuosi 2022 on ollut vaihteleva, ja sen pohja oli äskettäin 0,109 dollaria. Näyttää kuitenkin siltä, että suositun meemikolikon suunta alkaa kääntyä, ja saatamme nähdä joitain jatkuvia voittoja tulevina viikkoina. Tässä mitä sinun on hyvä tietää:

DOGE-kolikko on nyt noussut 0,109–0,124 dollarin kysyntäalueensa yli

Kolikko osuu todennäköisesti 0,2 dollariin ennen suuria korjauksia

DOGE on lisännyt arvoa lähes 30 % viimeisten 24 tunnin aikana

Tietolähde: Tradingview

Dogecoin (DOGE) – Mikä on nousupotentiaali?

Dogecoinilla, kuten muillakin markkinoilla olevilla meemikolikoilla, vuosi 2022 on ollut erittäin vaikea. Kolikko näytti kuitenkin nousevia merkkejä maaliskuun lopussa. Mutta tämä ei kestänyt kauaa; sen sijaan meemikolikon pohja oli huhtikuussa. Asiat alkavat kuitenkin kääntyä.

Sen jälkeen kun Elon Musk osti Twitterin, on spekuloitu, että DOGE voitaisiin integroida osaksi some-alustan maksuekosysteemiä. Tämän seurauksena kolikon arvo on noussut 30 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Tästä huolimatta uskomme edelleen, että Dogecoinilla on enemmän positiivista jäljellä. Itse asiassa kolikon odotetaan jatkavan nousuaan kohti 0,20 dollaria, ennen kuin näemme mahdollisuutta suureen hinnankorjaukseen. Tämä merkitsee 30 prosentin lisävoittoa nykyisestä hinnasta.

Dogecoinin tulevaisuus ja pitkän aikavälin näkymät

On epätodennäköistä, että DOGE saa takaisin aiemman kaikkien aikojen huippunsa, noin 0,70 dollaria. Kolikon tulee kasvaa vähintään 4-kertaiseksi saavuttaakseen sen nykyisestä hinnasta. Jos Elon Musk kuitenkin toteuttaa toiveensa tehdä meemikolikosta osa Twitterin maksuekosysteemiä, DOGE:sta tulee valtava.

Siitä huolimatta meemikolikolla on edelleen positiiviset näkymät loppuvuodelle 2022. Varovaisten arvioiden mukaan, meemikolikolla on potentiaalia tarjota kaksinkertainen kasvu ennen vuoden loppua.