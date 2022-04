Dogecoin nousi 24 tunnissa 7 %: Parhaat ostopaikat

Kun Twitter ilmoitti Elon Muskin sen hallituksen uusimmaksi jäseneksi, Dogecoin alkoi nousta. Musk suostui pitämään osuutensa enintään 14,9 prosentissa, nykyisestä 9,2 prosentista.

Tässä lyhyessä oppaassa on kaikki mitä sinun tulee tietää Dogecoin-ekosysteemistä ja sen kolikosta, mukaan lukien kannattaako sitä ostaa. Täältä voit ostaa Dogecoinia, jos valitset niin.

Ohjelmistoinsinöörit Billy Markus ja Jackson Palmer loivat Dogecoinin vitsinä. Se on sekä historian ensimmäinen koira-aiheinen kolikko että ensimmäinen meemikolikko.

Se on saattanut alkaa satiirista, mutta siitä on tullut joillekin tuottoisa sijoitus. Dogecoin esiteltiin tyypillisellä Shiba Inu -logolla 6. joulukuuta 2013 ja sen suosio kasvoi nopeasti.

Viime vuoden kevääseen mennessä, sen markkina-arvo oli ylittänyt 85 miljardia dollaria. Se aloitti 100 miljardin kolikon ylärajalla. Tämä oli saavutettu vuoden 2015 puoliväliin mennessä, ja sen jälkeen liikkeeseen laskettiin vielä 5 miljardia kolikkoa joka vuosi.

Dogecoin voi ehdottomasti olla sijoittamisen arvoinen, jos ajoitus on oikea. Valitettavasti tätä on usein mahdotonta tietää etukäteen. Kaikissa sijoituspäätöksissä tulee ottaa huomioon riskinsietokykysi. Ota hintaennusteet aina vastaan maalaisjärjellä.

Wallet Investor ennustaa, että sen hinta voi nousta 0,29 dollariin vuoden kuluttua. Vuonna 2027 he ennustivat sen käyvän kauppaa 0,86 dollarissa.

Digital Coin Price ennustaa keskimäärin 0,19 dollaria tänä vuonna, 0,28 dollaria vuonna 2025 ja 0,66 dollaria vuonna 2030. Price Predictionin mukaan DOGE:n arvo on tänä vuonna keskimäärin 0,16 dollaria, vuonna 2025 se nousee 0,49 dollariin ja vuonna 2030 2,82 dollariin.

